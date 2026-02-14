सहारनपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच चली गोलियां

मुठभेड़ के बाद घायल को अस्पताल ले जाते पुलिसकर्मी ( फोटो सहारनपुर पुलिस )
Crime सहारनपुर के नकुड में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस दौरान एक व्यक्ति के पैर में गोली लगी है। पुलिस का दावा है कि जिस व्यक्ति के पैर में गोली लगी वह 25 हजार रुपये का इनामी है। इस बात का पता भी पुलिस को बाद में पूछताछ के दौरान चला। घायल को अस्पताल भर्ती कराया गया है।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के अनुसार नकुड़ थाना प्रभारी अपनी टीम के साथ गंगोह से अंबेहटा की ओर जाने वाली सड़क पर वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान इन्हें एक बाइक पर संदिग्ध व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया। जब इसे रुकने का इशारा किया गया तो इसने बाइक नहीं रोकी और भागने लगा। जब पुलिस को शक हुआ तो इसका पीछा किया गया। आगे चलकर पुलिस ने इसे घेर लिया पुलिस का कहना है कि खुद को घिरता हुआ देख इसने पुलिस पार्टी पर फायर कर दिया। गनीमत रही कि किसी भी पुलिसकर्मी को गोली नहीं लगी।
इसके बाद पुलिस ने जवाबी फायरिंग की तो आरोपी युवक के पैर में गोली लगी और वह मौके ही गिर पड़ा। इसके बाद इसे जिला अस्पताल ले जाया गया। रास्ते में पूछताछ में इसने अपना नाम साजिद पुत्र राशिद निवासी गंगोह बताया। पुलिस के अनुसार इसके खिलाफ कई राज्यों में मुकदमे चल रहे हैं। गोकशी की घटनाओं को अंजाम दे चुका है एक बार फिर से घटना को अंजाम देने की फिराक में था। यही कारण था कि जब इसे रुकने का इशारा किया तो इसने बाइक दौड़ा दी।
