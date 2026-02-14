सहारनपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच चली गोलियां

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के अनुसार नकुड़ थाना प्रभारी अपनी टीम के साथ गंगोह से अंबेहटा की ओर जाने वाली सड़क पर वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान इन्हें एक बाइक पर संदिग्ध व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया। जब इसे रुकने का इशारा किया गया तो इसने बाइक नहीं रोकी और भागने लगा। जब पुलिस को शक हुआ तो इसका पीछा किया गया। आगे चलकर पुलिस ने इसे घेर लिया पुलिस का कहना है कि खुद को घिरता हुआ देख इसने पुलिस पार्टी पर फायर कर दिया। गनीमत रही कि किसी भी पुलिसकर्मी को गोली नहीं लगी।