पुरा महादेव मंदिर में शिवरात्रि पर किये गये ये विशेष इंतजाम

mahashivratri महाशिवरात्रि के पर्व को देखते हुए पुरा महादेव मंदिर पर विशेष इंतजाम किये गये हैं। इसी क्रम में मेरठ कमिश्नर भानु चंद्र गोस्वामी एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक मेरठ परिक्षेत्र कलानिधि नैथानी ने व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान मेला क्षेत्र एवं श्रद्धालुओं के आवागमन के मार्गो पर पैदल गश्त कर मेला जलाभिषेक की व्यवस्थाओं को परखा गया। जिलाधिकारी बागपत अस्मिता लाल और पुलिस अधीक्षक सूरज कुमार राय ने भरोसा दिलाया कि सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद हैं।