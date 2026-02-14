नोएडा बना सपा-बसपा और भाजपा का अखाड़ा, तीनों पार्टियों ने महारैलियों का जारी किया शेड्यूल

दिल्ली से सटा गौतमबुद्ध नगर जिला उत्तर प्रदेश की 'आर्थिक राजधानी' होने के साथ-साथ राज्य की 'शो-विंडो' के रूप में भी अपनी पहचान रखता है। बसपा सुप्रीमो का गृह जनपद होने के कारण राजनीतिक गलियारों में खास रसूख रखने वाले इस जिले में वर्तमान में रिकॉर्ड निवेश आ रहा है। यहां एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट का निर्माण काम पूरा हो चुका है और अब इसके उद्घाटन की तैयारियां चल रही हैं। इस क्षेत्र में हुए विकास कार्यों पर श्रेय लेने की राजनीति हमेशा से हावी रही है, यही कारण है कि आगामी विधानसभा चुनाव में प्रदेश के तीनों प्रमुख राजनीतिक दल अपने चुनावी शंखनाद के लिए इसी धरती को चुन रहे हैं।