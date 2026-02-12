विदेशी लड़कियों की तस्वीरें भी क्लाइंट्स के WhatsApp पर भेजी जाती थी! 4 स्टार होटल में हाई-प्रोफाइल सेक्स रैकेट का पर्दाफाश

जांच में यह खुलासा हुआ है कि यह गिरोह WhatsApp के माध्यम से ग्राहकों को सैकड़ों युवतियों की तस्वीरें भेजता था। ग्राहक अपनी पसंद की फोटो चुनता था, जिसके बाद उसे होटल में बुलाया जाता था। होटल के महंगे कमरों और लग्जरी सूट्स में इस अवैध गतिविधि को अंजाम दिया जाता था। छापेमारी के दौरान पुलिस ने मौके से 11 महिलाओं को रेस्क्यू किया है। बताया जा रहा है कि ग्राहकों को लुभाने के लिए विदेशी युवतियों की तस्वीरें भी भेजी जाती थीं।