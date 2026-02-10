Fake Medicine Racket: Liv-52 के नाम पर जहर! नकली दवाइयों से लिवर मरीजों की जान खतरे में

Liv-52 जैसी दवाइयां लिवर को मजबूत करने, फैटी लिवर, पाचन संबंधी समस्याओं और शराब से होने वाले लिवर डैमेज में इस्तेमाल की जाती हैं। ऐसे में अगर मरीज को असली दवा की जगह नकली टैबलेट मिल जाए, तो इलाज होने के बजाय बीमारी और गंभीर हो सकती है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि नकली दवाइयों में सही मात्रा में जरूरी तत्व नहीं होते, जिससे लिवर पर उल्टा असर पड़ सकता है और मरीज की हालत बिगड़ सकती है।