9 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

स्वास्थ्य

Statin Side Effects: कोलेस्ट्रॉल की दवा ले रहे हैं? ये गलती दिल पर भारी पड़ सकती है भारी!

Statin Side Effects: स्टैटिन दवाएं हर किसी को सूट क्यों नहीं करतीं? जानिए Statin Tolerance क्या है, इसके साइड इफेक्ट्स और सही इलाज का तरीका।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Dimple Yadav

Feb 09, 2026

Statin Side Effects

Statin Side Effects (Photo- gemini ai)

Statin Side Effects: अगर आपको हाई कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज या दिल से जुड़ी कोई समस्या है, तो मुमकिन है कि डॉक्टर ने आपको स्टैटिन (Statins) दवाओं के बारे में बताया हो या फिर ये दवा शुरू करवाई हो। स्टैटिन दुनिया की सबसे ज्यादा लिखी जाने वाली दवाओं में से एक हैं। ये दवाएं दिल के दौरे और स्ट्रोक के खतरे को कम करने में बहुत असरदार मानी जाती हैं।

लेकिन हर व्यक्ति का शरीर एक जैसा नहीं होता। कुछ लोग इन्हें आसानी से सहन कर लेते हैं, जबकि कुछ लोगों को साइड इफेक्ट्स का सामना करना पड़ता है। यहीं से आता है स्टैटिन टॉलरेंस का सवाल।

स्टैटिन क्या हैं और क्यों दी जाती हैं?

स्टैटिन ऐसी दवाएं हैं जो शरीर में LDL कोलेस्ट्रॉल, यानी खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करती हैं। ये लिवर में बनने वाले कोलेस्ट्रॉल को घटाकर धमनियों में चर्बी जमने से रोकती हैं। इससे दिल की नलियां साफ रहती हैं और हार्ट अटैक या स्ट्रोक का खतरा कम होता है।डॉक्टर स्टैटिन सिर्फ हाई कोलेस्ट्रॉल वालों को ही नहीं, बल्कि उन लोगों को भी देते हैं जिनमें भविष्य में दिल की बीमारी का खतरा ज्यादा होता है, भले ही उनका कोलेस्ट्रॉल अभी नॉर्मल दिखे।

स्टैटिन टॉलरेंस का मतलब क्या है?

स्टैटिन टॉलरेंस का मतलब है कि आपका शरीर इस दवा को कितनी अच्छी तरह झेल पाता है। अगर कोई व्यक्ति बिना परेशानी के डॉक्टर द्वारा बताई गई खुराक ले पा रहा है, तो उसे स्टैटिन टॉलरेंट माना जाता है। अगर साइड इफेक्ट्स की वजह से दवा बंद करनी पड़े, खुराक कम करनी पड़े या बार-बार दवा बदलनी पड़े, तो इसे स्टैटिन इंटॉलरेंस कहा जाता है।

स्टैटिन से जुड़े आम साइड इफेक्ट्स

सबसे आम शिकायत होती है मांसपेशियों में दर्द, अकड़न, कमजोरी या ऐंठन। ये दर्द अक्सर जांघों, कंधों या पैरों में महसूस होता है।इसके अलावा कुछ लोगों को थकान, सिरदर्द, पेट की परेशानी या लिवर एंजाइम में बदलाव हो सकता है। गंभीर मसल डैमेज बहुत ही कम मामलों में होता है। ध्यान देने वाली बात ये है कि हर मसल पेन स्टैटिन की वजह से नहीं होता। उम्र, एक्सरसाइज, विटामिन D की कमी या दूसरी दवाएं भी वजह हो सकती हैं।

स्टैटिन टॉलरेंस क्यों जरूरी है?

अगर साइड इफेक्ट्स की वजह से आप दवा लेना छोड़ देते हैं या ठीक से नहीं लेते, तो कोलेस्ट्रॉल फिर से बढ़ सकता है। इससे समय के साथ दिल की बीमारी और स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। यानी स्टैटिन से मिलने वाला फायदा खत्म हो सकता है।

किन लोगों को परेशानी ज्यादा हो सकती है?

बुजुर्ग लोग, महिलाएं, कम वजन वाले लोग, लिवर या किडनी की बीमारी वाले और एक साथ कई दवाएं लेने वालों में साइड इफेक्ट्स की संभावना ज्यादा होती है।

अगर स्टैटिन सूट न करे तो क्या करें?

बिना डॉक्टर से पूछे दवा बंद न करें। डॉक्टर खुराक कम कर सकते हैं, दूसरी स्टैटिन दे सकते हैं या एक दिन छोड़कर दवा लेने की सलाह दे सकते हैं। अगर जरूरी हो तो स्टैटिन के अलावा दूसरी दवाएं भी दी जा सकती हैं।

ये भी पढ़ें

Garlic For High BP: ब्लड़ प्रेशर से डरने की जरूरत नहीं! शोध ने बताया सही तरीके से खाएं तो दवा की जरूरत नहीं
लाइफस्टाइल
Garlic For High BP, garlic good for high bp, garlic for high blood pressure how to use

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

09 Feb 2026 06:07 pm

Hindi News / Health / Statin Side Effects: कोलेस्ट्रॉल की दवा ले रहे हैं? ये गलती दिल पर भारी पड़ सकती है भारी!

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

Liver Fibrosis Symptoms: शरीर में चुपके से पल रहा है यह साइलेंट किलर! 10 में से 4 भारतीय इसकी चपेट में, कहीं आप तो नहीं?

Liver Fibrosis Symptoms
स्वास्थ्य

Mounjaro Weight Loss: 4,000 रुपये का इंजेक्शन और 22 किलो वजन कम! जानिए क्या है माउंजारो?

Mounjaro Weight Loss
स्वास्थ्य

अब संगीत थेरेपी महत्वपूर्ण सहायक उपचार के रूप में उभर रही

संगीत थेरेपी
हुबली

HIV Skin Symptoms: डैंड्रफ या खतरनाक संकेत? जानिए कब रूसी बन सकती है गंभीर बीमारी

HIV Skin Symptoms
स्वास्थ्य

Turmeric Side Effects: हल्दी खाने का यह तरीका है एकदम गलत! डॉक्टर ने बताया शरीर को हो सकता है नुकसान?

Turmeric Side Effects
स्वास्थ्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.