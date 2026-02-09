Statin Side Effects: कोलेस्ट्रॉल की दवा ले रहे हैं? ये गलती दिल पर भारी पड़ सकती है भारी!

स्टैटिन ऐसी दवाएं हैं जो शरीर में LDL कोलेस्ट्रॉल, यानी खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करती हैं। ये लिवर में बनने वाले कोलेस्ट्रॉल को घटाकर धमनियों में चर्बी जमने से रोकती हैं। इससे दिल की नलियां साफ रहती हैं और हार्ट अटैक या स्ट्रोक का खतरा कम होता है।डॉक्टर स्टैटिन सिर्फ हाई कोलेस्ट्रॉल वालों को ही नहीं, बल्कि उन लोगों को भी देते हैं जिनमें भविष्य में दिल की बीमारी का खतरा ज्यादा होता है, भले ही उनका कोलेस्ट्रॉल अभी नॉर्मल दिखे।