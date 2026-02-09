Turmeric Side Effects: हल्दी खाने का यह तरीका है एकदम गलत! डॉक्टर ने बताया शरीर को हो सकता है नुकसान?

समस्या हल्दी में नहीं, बल्कि हल्दी को लेने के तरीके में है। डॉ. बर्हेने के अनुसार, आजकल लोग हल्दी कैप्सूल या हल्दी वाली चाय पर ज्यादा भरोसा करने लगे हैं, जबकि ये तरीके ज्यादातर बेकार साबित होते हैं। हल्दी में मौजूद एक खास तत्व होता है करक्यूमिन, जो सूजन कम करने में मदद करता है। लेकिन शरीर इसे आसानी से सोख नहीं पाता। जब तक करक्यूमिन को काली मिर्च (पिपेरिन) या चर्बी (फैट) के साथ न लिया जाए, तब तक इसका कोई खास फायदा नहीं होता।