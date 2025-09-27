Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

Pre Winter Immunity Tips: सर्दियों से पहले करें तैयारी, बीमारियों से बचने के आसान और असरदार इम्यूनिटी टिप्स

Pre Winter Immunity Tips: मौसम बदलते ही शरीर की इम्युनिटीपर सबसे ज्यादा असर पड़ता है। अगर इम्यून सिस्टम कमजोर हो, तो संक्रमण जल्दी पकड़ लेता है। इसलिए जरूरी है कि सर्दियां शुरू होने से पहले ही शरीर को मजबूत और मौसम के अनुकूल बना लिया जाए।

भारत

MEGHA ROY

Sep 27, 2025

winter immunity tips,cold protection remedies,turmeric, Pre Winter Immunity Tips,
How to boost immunity before winter|फोटो सोर्स – Freepik

Pre Winter Immunity Tips: सर्दियां बस कुछ ही दिनों में दस्तक देने वाली हैं, और ऐसा माना जाता है कि आने वाली ठंड लोगों को सर्दी-जुकाम, गले में खराश, खांसी और बुखार जैसी समस्याओं से परेशान कर सकती है।क्योंकि मौसम बदलते ही शरीर की इम्युनिटीपर सबसे ज्यादा असर पड़ता है। अगर इम्यून सिस्टम कमजोर हो, तो संक्रमण जल्दी पकड़ लेता है। इसलिए जरूरी है कि सर्दियां शुरू होने से पहले ही शरीर को मजबूत और मौसम के अनुकूल बना लिया जाए।थोड़े-से बदलाव और कुछ हेल्दी आदतें आपकी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर आपको बीमारियों से बचा सकती हैं।आइए जानते हैं सर्दियों से पहले इम्यूनिटी को बूस्ट करने के असरदार और आसान टिप्स।

गर्म पानी और हर्बल टी का सेवन

मौसम बदलते ही ठंडा पानी पीने से परहेज करें और गुनगुना पानी या हर्बल टी (अदरक, तुलसी, दालचीनी, हल्दी वाली चाय) पिएं। ये शरीर को अंदर से गर्म रखते हैं और इम्यूनिटी मजबूत बनाते हैं।

नियमित व्यायाम और योग

ठंड में अक्सर लोग आलस के कारण वर्कआउट छोड़ देते हैं, लेकिन हल्की एक्सरसाइज, योग और प्राणायाम इम्यून सिस्टम को एक्टिव रखते हैं। रोज़ाना कम से कम 20–30 मिनट वॉक या योग करना फायदेमंद है।

सीजनल फल और सब्जियां खाएं

सर्दियों से पहले मौसमी फल और सब्जियां जैसे आंवला, पपीता, गाजर, चुकंदर और हरी पत्तेदार सब्जियां डाइट में जरूर शामिल करें। इनमें विटामिन C, A और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर होते हैं, जो शरीर को संक्रमण से बचाते हैं।

नींद पूरी लें

पर्याप्त नींद लेना शरीर के लिए उतना ही ज़रूरी है जितना सही खानपान। नींद पूरी होने से शरीर खुद को रिपेयर करता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतर होती है।

ड्राई फ्रूट्स और बीजों का सेवन करें

बादाम, अखरोट, काजू, चिया सीड्स और फ्लैक्स सीड्स जैसे ड्राई फ्रूट्स और सीड्स शरीर को अच्छे फैट्स और मिनरल्स देते हैं। ये ठंड में शरीर को गर्म और एनर्जी से भरपूर रखते हैं।

हल्दी और शहद का उपयोग

हल्दी में एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटी-बैक्टीरियल गुण होते हैं, वहीं शहद गले और शरीर को संक्रमण से बचाता है। रोज़ाना हल्दी दूध या शहद के साथ हल्का गुनगुना पानी लेना बेहद फायदेमंद है।

काली मिर्च और भुने हुए लहसुन में शहद का सेवन


मौसम के बदलाव के साथ ही आप काली मिर्च और लहसुन का सेवन करना भी शुरू कर सकते हैं. इसके लिए काली मिर्च और भुने हुए लहसुन में शहद मिलाकर ले सकते हैं. इसे लेने से शरीर अंदर से गर्म रहता है और ठंड से आसानी से प्रभावित नहीं होता है. इसे दिन में एक बार सेवन करने से संक्रमण का खतरा कम होता है।

ये भी पढ़ें

Pumpkin Seeds Water: दिल की सेहत से लेकर इम्यूनिटी बूस्ट करने तक, मददगार हो सकता है कद्दू के बीज का पानी
लाइफस्टाइल

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Healthy Lifestyle

लाइफस्टाइल

Published on:

27 Sept 2025 05:15 pm

Hindi News / Lifestyle News / Pre Winter Immunity Tips: सर्दियों से पहले करें तैयारी, बीमारियों से बचने के आसान और असरदार इम्यूनिटी टिप्स

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.