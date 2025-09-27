Pre Winter Immunity Tips: सर्दियों से पहले करें तैयारी, बीमारियों से बचने के आसान और असरदार इम्यूनिटी टिप्स

Pre Winter Immunity Tips: सर्दियां बस कुछ ही दिनों में दस्तक देने वाली हैं, और ऐसा माना जाता है कि आने वाली ठंड लोगों को सर्दी-जुकाम, गले में खराश, खांसी और बुखार जैसी समस्याओं से परेशान कर सकती है।क्योंकि मौसम बदलते ही शरीर की इम्युनिटीपर सबसे ज्यादा असर पड़ता है। अगर इम्यून सिस्टम कमजोर हो, तो संक्रमण जल्दी पकड़ लेता है। इसलिए जरूरी है कि सर्दियां शुरू होने से पहले ही शरीर को मजबूत और मौसम के अनुकूल बना लिया जाए।थोड़े-से बदलाव और कुछ हेल्दी आदतें आपकी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर आपको बीमारियों से बचा सकती हैं।आइए जानते हैं सर्दियों से पहले इम्यूनिटी को बूस्ट करने के असरदार और आसान टिप्स।
मौसम बदलते ही ठंडा पानी पीने से परहेज करें और गुनगुना पानी या हर्बल टी (अदरक, तुलसी, दालचीनी, हल्दी वाली चाय) पिएं। ये शरीर को अंदर से गर्म रखते हैं और इम्यूनिटी मजबूत बनाते हैं।
ठंड में अक्सर लोग आलस के कारण वर्कआउट छोड़ देते हैं, लेकिन हल्की एक्सरसाइज, योग और प्राणायाम इम्यून सिस्टम को एक्टिव रखते हैं। रोज़ाना कम से कम 20–30 मिनट वॉक या योग करना फायदेमंद है।
सर्दियों से पहले मौसमी फल और सब्जियां जैसे आंवला, पपीता, गाजर, चुकंदर और हरी पत्तेदार सब्जियां डाइट में जरूर शामिल करें। इनमें विटामिन C, A और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर होते हैं, जो शरीर को संक्रमण से बचाते हैं।
पर्याप्त नींद लेना शरीर के लिए उतना ही ज़रूरी है जितना सही खानपान। नींद पूरी होने से शरीर खुद को रिपेयर करता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतर होती है।
बादाम, अखरोट, काजू, चिया सीड्स और फ्लैक्स सीड्स जैसे ड्राई फ्रूट्स और सीड्स शरीर को अच्छे फैट्स और मिनरल्स देते हैं। ये ठंड में शरीर को गर्म और एनर्जी से भरपूर रखते हैं।
हल्दी में एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटी-बैक्टीरियल गुण होते हैं, वहीं शहद गले और शरीर को संक्रमण से बचाता है। रोज़ाना हल्दी दूध या शहद के साथ हल्का गुनगुना पानी लेना बेहद फायदेमंद है।
मौसम के बदलाव के साथ ही आप काली मिर्च और लहसुन का सेवन करना भी शुरू कर सकते हैं. इसके लिए काली मिर्च और भुने हुए लहसुन में शहद मिलाकर ले सकते हैं. इसे लेने से शरीर अंदर से गर्म रहता है और ठंड से आसानी से प्रभावित नहीं होता है. इसे दिन में एक बार सेवन करने से संक्रमण का खतरा कम होता है।