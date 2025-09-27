Pre Winter Immunity Tips: सर्दियों से पहले करें तैयारी, बीमारियों से बचने के आसान और असरदार इम्यूनिटी टिप्स

Pre Winter Immunity Tips: सर्दियां बस कुछ ही दिनों में दस्तक देने वाली हैं, और ऐसा माना जाता है कि आने वाली ठंड लोगों को सर्दी-जुकाम, गले में खराश, खांसी और बुखार जैसी समस्याओं से परेशान कर सकती है।क्योंकि मौसम बदलते ही शरीर की इम्युनिटीपर सबसे ज्यादा असर पड़ता है। अगर इम्यून सिस्टम कमजोर हो, तो संक्रमण जल्दी पकड़ लेता है। इसलिए जरूरी है कि सर्दियां शुरू होने से पहले ही शरीर को मजबूत और मौसम के अनुकूल बना लिया जाए।थोड़े-से बदलाव और कुछ हेल्दी आदतें आपकी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर आपको बीमारियों से बचा सकती हैं।आइए जानते हैं सर्दियों से पहले इम्यूनिटी को बूस्ट करने के असरदार और आसान टिप्स।