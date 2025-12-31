Post New Year 2026 Reset: न्यू ईयर के बाद बॉडी को हल्का और फ्रेश बनाने वाले 6 डिटॉक्स ड्रिंक्स

ग्रीन टी में भरपूर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो शरीर से गंदगी और टॉक्सिन्स बाहर निकालने में मदद करते हैं। इसके अलावा, यह मेटाबॉलिज्म को तेज करता है, जिससे वजन घटाने में मदद मिलती है। ग्रीन टी पाचन को भी सुधारती है और शरीर को अंदर से साफ करती है। आप चाहें तो इसमें थोड़ा नींबू भी डाल सकते हैं, जिससे इसका असर और बेहतर हो जाता है।



कैसे पिएं: एक कप ग्रीन टी बनाएं और इसमें नींबू का रस डालकर पिएं। यह आपकी सुबह को स्वस्थ और ताजगी से भरपूर बनाएगा।