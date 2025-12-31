31 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika Logo

लाइफस्टाइल

Post New Year 2026 Reset: न्यू ईयर के बाद बॉडी को हल्का और फ्रेश बनाने वाले 6 डिटॉक्स ड्रिंक्स

Post New Year 2026 Reset: न्यू ईयर की पार्टी, बाहर का खाना और मीठा-तला हुआ खाने के बाद शरीर थोड़ा भारी और थका-थका सा महसूस करने लगता है। ऐसे में बॉडी को दोबारा ट्रैक पर लाने के लिए डिटॉक्स ड्रिंक्स बहुत मददगार होते हैं। ये न सिर्फ शरीर को साफ करते हैं, बल्कि आपको अंदर से हल्का और एनर्जेटिक भी महसूस कराते हैं।

भारत

image

MEGHA ROY

Dec 31, 2025

Bloating relief detox drink, Metabolism boosting detox drink, Clean eating reset 2026,

Healthy detox drinks for Post New Year|फोटो सोर्स – Patrika.com

Post New Year 2026 Reset:न्यू ईयर की पार्टियों, देर रात तक जश्न और हैवी खाने के बाद शरीर अक्सर भारी और थका-थका सा महसूस करता है। Post New Year 2026 Reset का मतलब है अपने सिस्टम को फिर से बैलेंस में लाना ताकि बॉडी हल्की लगे, पाचन सुधरे और एनर्जी वापस आए। ऐसे में ये 6 आसान और नेचुरल डिटॉक्स ड्रिंक्स शरीर को अंदर से साफ करने, सूजन कम करने और आपको फिर से फ्रेश फील कराने में मदद कर सकते हैं।

नींबू पानी

सुबह की शुरुआत अगर गुनगुने नींबू पानी से की जाए, तो यह शरीर के लिए बेहद फायदेमंद हो सकता है। नींबू पाचन को दुरुस्त करता है और लीवर को एक्टिव करता है, जिससे शरीर को डिटॉक्स करने में मदद मिलती है। इससे न केवल शरीर को ताजगी मिलती है, बल्कि यह आपकी ऊर्जा को भी बढ़ाता है।


कैसे पिएं: एक गिलास गुनगुने पानी में आधा नींबू निचोड़ें और सुबह खाली पेट पिएं। इस साधारण से उपाय से आप पूरे दिन को फ्रेश महसूस करेंगे।

ग्रीन टी

ग्रीन टी में भरपूर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो शरीर से गंदगी और टॉक्सिन्स बाहर निकालने में मदद करते हैं। इसके अलावा, यह मेटाबॉलिज्म को तेज करता है, जिससे वजन घटाने में मदद मिलती है। ग्रीन टी पाचन को भी सुधारती है और शरीर को अंदर से साफ करती है। आप चाहें तो इसमें थोड़ा नींबू भी डाल सकते हैं, जिससे इसका असर और बेहतर हो जाता है।

कैसे पिएं: एक कप ग्रीन टी बनाएं और इसमें नींबू का रस डालकर पिएं। यह आपकी सुबह को स्वस्थ और ताजगी से भरपूर बनाएगा।

खीरा-पुदीना डिटॉक्स वॉटर

अगर पेट में भारीपन या अपच की समस्या हो, तो यह ड्रिंक बेहद फायदेमंद है। खीरा शरीर को ठंडक देता है और पुदीना पाचन को सुधारने में मदद करता है। यह ड्रिंक पेट की समस्याओं से राहत दिलाने के साथ-साथ शरीर को हाइड्रेट भी रखता है।
कैसे बनाएं: आधा कटा हुआ खीरा और कुछ पुदीने की पत्तियां पानी में डालकर 2-3 घंटे फ्रिज में रखें। फिर दिनभर इस पानी को पिएं। यह शरीर को शुद्ध करने और पेट को हल्का रखने में मदद करेगा।

चुकंदर का जूस

चुकंदर लीवर के लिए एक बेहतरीन प्राकृतिक उपाय है, क्योंकि यह खून को साफ करता है और शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करता है। यह जूस एनर्जी को भी बढ़ाता है और शरीर को डिटॉक्स करता है। आप चाहें तो स्वाद को बेहतर बनाने के लिए इसमें गाजर या सेब भी मिला सकते हैं।

कैसे पिएं: एक गिलास ताजे चुकंदर के जूस में गाजर या सेब का रस मिलाकर पिएं। यह जूस न केवल शरीर को डिटॉक्स करता है बल्कि आपको पूरे दिन ऊर्जावान रखता है।

एप्पल साइडर विनेगर ड्रिंक

एप्पल साइडर विनेगर पाचन को सुधारने और ब्लड शुगर को बैलेंस करने में मदद करता है। यह शरीर को डिटॉक्स करने का बेहतरीन तरीका है और इसके एंटी-बैक्टीरियल गुण शरीर को साफ करने में मदद करते हैं।

कैसे पिएं: एक गिलास पानी में 1 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर, थोड़ा सा शहद और चुटकी भर दालचीनी मिलाएं। इसे दिन में एक बार पिएं। यह ड्रिंक न केवल पाचन को बेहतर बनाता है, बल्कि आपकी त्वचा को भी ग्लो देता है।

अदरक-हल्दी की चाय

अदरक और हल्दी दोनों ही शरीर की सूजन को कम करते हैं और शरीर को अंदर से साफ करने में मदद करते हैं। यह चाय आपके इम्यून सिस्टम को भी मजबूत करती है और आपको ठंडे मौसम में गर्माहट देती है। हल्दी में एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो शरीर को सूजन और जलन से राहत देते हैं।


कैसे बनाएं: पानी में कुटा हुआ अदरक और कच्ची हल्दी उबालें। फिर इसे छानकर उसमें थोड़ा शहद या नींबू मिलाकर पिएं। इस चाय को रोजाना पिएं, और शरीर को डिटॉक्स करें।

Happy New Year

Published on:

31 Dec 2025 04:42 pm

Hindi News / Lifestyle News / Post New Year 2026 Reset: न्यू ईयर के बाद बॉडी को हल्का और फ्रेश बनाने वाले 6 डिटॉक्स ड्रिंक्स

