Shikhar Dhawan Gold Watch Price: दूल्हे की घड़ी लाखों में है तो दुल्हन का लहंगा कितने में होगा? शिखर और सोफी की शाही शादी के चर्चे हर तरफ

धवन अपने स्टाइल के लिए हमेशा चर्चा में रहते हैं, लेकिन अपनी शादी के दिन उन्होंने इसे एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया। क्रिकेट के मैदान पर चौके-छक्के जड़ने वाले धवन ने इस खास दिन पर करीब ₹65 लाख की लग्जरी घड़ी पहनी थी। घड़ी के शौकीनों की मानें तो यह 'रोलेक्स डे-डेट' (Rolex Day-Date) घड़ी 18 कैरेट येलो गोल्ड से बनी है। इसे प्रेसिडेंशियल रोलेक्स भी कहा जाता है। अपनी शादी के जश्न में जब धवन दुल्हनिया सोफी के साथ डांस कर रहे थे, तब उनकी कलाई पर चमकती इस घड़ी ने खूब सुर्खियां बटोरीं। धवन के इस स्पेशल दिन के लिए यह घड़ी एकदम परफेक्ट चॉइस थी।