23 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

Shikhar Dhawan Gold Watch Price: दूल्हे की घड़ी लाखों में है तो दुल्हन का लहंगा कितने में होगा? शिखर और सोफी की शाही शादी के चर्चे हर तरफ

Shikhar Dhawan Gold Watch Price: टीम इंडिया के स्टार क्रिकेटर शिखर धवन ने अपनी आइरिश पार्टनर सोफी शाइन के साथ शादी कर ली है। शादी की तस्वीरों में धवन की लाखों की घड़ी और सोफी का मनीष मल्होत्रा डिजाइन वाला आइवरी लहंगा काफी चर्चा में है। आइए जानते हैं घड़ी की कीमत

2 min read
Google source verification

भारत

image

Charvi Jain

Feb 23, 2026

Shikhar Dhawan Gold Watch Price (source: instagram@insanelyluxuriousindians)

Shikhar Dhawan Gold Watch Price: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व ओपनर शिखर धवन ने अपनी नई पारी की शुरुआत बेहद रॉयल अंदाज में की है। 21 फरवरी को धवन ने अपनी आइरिश पार्टनर सोफी शाइन के साथ सात फेरे लिए। इस शादी की सबसे ज्यादा चर्चा धवन की कलाई पर सजी लाखों की कैरेट गोल्ड 'रोलेक्स डे-डेट' घड़ी की हो रही है। वहीं, दुल्हन सोफी ने लाल जोड़े की जगह मनीष मल्होत्रा का डिजाइन किया हुआ आइवरी सिल्क लहंगा पहनकर सबका दिल जीत लिया। सोशल मीडिया पर दोनों की तस्वीरों ने धूम मचा दी है, जिसमें गब्बर अपनी दुल्हनिया संग मस्ती करते नजर आ रहे हैं।

घड़ी ने खींचा सबका ध्यान

धवन अपने स्टाइल के लिए हमेशा चर्चा में रहते हैं, लेकिन अपनी शादी के दिन उन्होंने इसे एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया। क्रिकेट के मैदान पर चौके-छक्के जड़ने वाले धवन ने इस खास दिन पर करीब ₹65 लाख की लग्जरी घड़ी पहनी थी। घड़ी के शौकीनों की मानें तो यह 'रोलेक्स डे-डेट' (Rolex Day-Date) घड़ी 18 कैरेट येलो गोल्ड से बनी है। इसे प्रेसिडेंशियल रोलेक्स भी कहा जाता है। अपनी शादी के जश्न में जब धवन दुल्हनिया सोफी के साथ डांस कर रहे थे, तब उनकी कलाई पर चमकती इस घड़ी ने खूब सुर्खियां बटोरीं। धवन के इस स्पेशल दिन के लिए यह घड़ी एकदम परफेक्ट चॉइस थी।

सोफी के 'आइवरी' लुक ने जीता दिल

शादी में दुल्हन के लिबास की बात न हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सोफी शाइन ने अपनी शादी के लिए रेड या पिंक जैसे कलर को छोड़कर आइवरी कलर चुना। मशहूर डिजाइनर मनीष मल्होत्रा ने इसे डिजाइन किया और लहंगे में सोफी किसी परी से कम नहीं लग रही थीं। सिल्क के इस लहंगे पर कोरल, पीच और सेज ग्रीन शेड वाले रंगों से फूलों की बेहद बारीक कढ़ाई की गई थी, जो इसे किसी खिलते हुए बगीचे जैसा लुक दे रही थी।

ये भी पढ़ें

Shikhar Dhawan Girlfriend Sophie Shine Haldi Look: शिखर धवन की दुल्हनिया सोफी शाइन का हल्दी लुक हुआ वायरल, लाल और सुनहरे कलर के लहंगे में जीता फैंस का दिल
लाइफस्टाइल
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

लाइफस्टाइल

Published on:

23 Feb 2026 01:04 pm

Hindi News / Lifestyle News / Shikhar Dhawan Gold Watch Price: दूल्हे की घड़ी लाखों में है तो दुल्हन का लहंगा कितने में होगा? शिखर और सोफी की शाही शादी के चर्चे हर तरफ

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

अब न टूटेंगे और न ही काले पड़ेंगे चिप्स, होली 2026 पर यहां बताए गए सीक्रेट टिप्स को फॉलो कर बनाएं बाजार जैसे आलू के चिप्स

potato chips secret tricks
लाइफस्टाइल

Natural Glow Tips: इस बार ‘हेवी मेकअप’ नहीं, वायरल ‘टिंट ट्रेंड’ से पाएं नैचुरल ग्लो

लाइफस्टाइल

Baby Monkey Viral Video: पेंग्विन के बाद जानें क्यों नन्हे Punch Monkey की वजह से दुखी हो रहे हैं लोग, यहां देखें सोशल मीडिया वायरल मीम्स

Punch Monkey
लाइफस्टाइल

Holi 2026 Cleaning Hack: महंगे क्लीनर छोड़े, सब्जियों के छिलकों से बनाएं देसी क्लीनर। घर ऐसा चमकेगा कि पड़ोसी भी पूछेंगे ब्रांड

Holi 2026 Cleaning Hack
लाइफस्टाइल

Board Exam 2026 Tips: बोर्ड परीक्षा 2026 में अगर आपका एक पेपर हो गया है खराब? तो जानें आगे क्या करें और क्या नहीं

Board Exam 2026 Tips
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.