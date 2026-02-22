Holi 2026 Cleaning Hack: महंगे क्लीनर छोड़े, सब्जियों के छिलकों से बनाएं देसी क्लीनर। घर ऐसा चमकेगा कि पड़ोसी भी पूछेंगे ब्रांड

Holi 2026 Cleaning Hack: होली का त्यौहार रंगों और खुशियों का पर्व है, लेकिन रंगों के बीच घर की सफाई भी एक बड़ी चुनौती बन जाती है। होली 2026 नजदीक है और घर की सफाई के लिए बाजार में मंहगे क्लीनर मिल रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके घर में फेंके जा रहे सब्जियों के छिलकों से भी नेचुरल क्लीनर बनाया जा सकता है? इसे इस्तेमाल करने से न सिर्फ आपका घर चमक उठेगा, बल्कि आप बाजार से क्लीनर खरीदने का पैसा भी बचा लेंगी। आइए जानते हैं कि आप सब्जियों के छिलकों से घर पर क्लीनर बनाकर अपने घर को कैसे चमका सकती हैं।