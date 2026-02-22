22 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

Holi 2026 Cleaning Hack: महंगे क्लीनर छोड़े, सब्जियों के छिलकों से बनाएं देसी क्लीनर। घर ऐसा चमकेगा कि पड़ोसी भी पूछेंगे ब्रांड

Holi 2026 Cleaning Hack: क्या आप जानती हैं कि आप रोजाना फेंके जाने वाले सब्जियों के छिलकों से नेचुरल क्लीनर बना सकती हैं? इससे न सिर्फ आपका घर चमक उठेगा, बल्कि आप बाजार से क्लीनर खरीदने का पैसा भी बचा लेंगी। आइए जानते हैं कि कैसे आप सब्जियों के छिलकों से घर पर नेचुरल क्लीनर तैयार कर सकती हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Priyambada yadav

Feb 22, 2026

Holi 2026 Cleaning Hack

Holi 2026 Cleaning Hack |image credit- gemini

Holi 2026 Cleaning Hack: होली का त्यौहार रंगों और खुशियों का पर्व है, लेकिन रंगों के बीच घर की सफाई भी एक बड़ी चुनौती बन जाती है। होली 2026 नजदीक है और घर की सफाई के लिए बाजार में मंहगे क्लीनर मिल रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके घर में फेंके जा रहे सब्जियों के छिलकों से भी नेचुरल क्लीनर बनाया जा सकता है? इसे इस्तेमाल करने से न सिर्फ आपका घर चमक उठेगा, बल्कि आप बाजार से क्लीनर खरीदने का पैसा भी बचा लेंगी। आइए जानते हैं कि आप सब्जियों के छिलकों से घर पर क्लीनर बनाकर अपने घर को कैसे चमका सकती हैं।

सब्जियों के छिलकों से क्लीनर कैसे बनाएं? (How to Make Cleaner from Vegetable Peels)

सब्जियों के छिलकों से घर पर नेचुरल क्लीनर बनाना बहुत आसान है। इसके लिए बस घर में मौजूद आलू, नींबू और लौकी जैसी सब्जियों के छिलकों को एक बर्तन में इकट्ठा करें। इसमें लगभग एक लीटर पानी डालें और आधा कप सफेद सिरका मिलाएं। इसके बाद दो चम्मच बेकिंग सोडा डालकर छिलकों को इस पानी में थोड़ी देर भिगो दें। आप चाहें तो इसे हल्का उबाल भी सकती हैं, ताकि सब्जियों का रस पानी में अच्छे से घुल जाए। जब पानी में सब्जियों का रस पूरी तरह आ जाए, तो छिलकों को निकाल दें और पानी को स्प्रे बोतल में डाल लें। बस, आपका नेचुरल क्लीनर तैयार है।

नेचुरल क्लीनर का इस्तेमाल कैसे करें? (How to Use Natural Home Cleaner)

इस क्लीनर का इस्तेमाल करना बहुत आसान है। इसे ठीक वैसे ही इस्तेमाल करें जैसे आप किसी अन्य क्लीनर का करती हैं। खाना बनाने के बाद किचन स्लैब पर इसे स्प्रे करें और साफ कपड़े से पोंछ दें। आप चाहें तो इसे पोछे के पानी में मिलाकर फर्श की सफाई में भी इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके अलावा, यह क्लीनर घर के कांच और शीशों को चमकाने के लिए भी उपयुक्त है। इसमें मौजूद नींबू के छिलकों वाला पानी तांबे के बर्तनों को नया जैसा चमकाने में काफी मददगार होता है, इसलिए आप इसे तांबे के बर्तन साफ करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकती हैं।

ये भी पढ़ें

Holi Party में दिखना है सबसे अलग, तो पहनें यहां बताए गए Office Holi Party Look, स्टाइलिश दिखने के साथ सेफ भी रहेंगे
लाइफस्टाइल
Holi Party Outfit Ideas

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

22 Feb 2026 04:32 pm

Hindi News / Lifestyle News / Holi 2026 Cleaning Hack: महंगे क्लीनर छोड़े, सब्जियों के छिलकों से बनाएं देसी क्लीनर। घर ऐसा चमकेगा कि पड़ोसी भी पूछेंगे ब्रांड

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

Board Exam 2026 Tips: बोर्ड परीक्षा 2026 में अगर आपका एक पेपर हो गया है खराब? तो जानें आगे क्या करें और क्या नहीं

Board Exam 2026 Tips
लाइफस्टाइल

Ramadan 2026 Iftari Special Falooda Recipe: इफ्तारी में यहां बताए गए तरीके से बनाएं रेस्टोरेंट जैसा गाढ़ा और स्वादिष्ट फालूदा, रोजेदारों को आएगा पसंद

Falooda
लाइफस्टाइल

Holi 2026 Special Chawal Ki Kachri Recipe: होली 2026 पर 1 कप चावल से बनाएं ढेर सारी चावल की कचरी, खाने वाले करते नहीं थकेंगे आपकी तारीफ

Chawal Ki Kachri
लाइफस्टाइल

Priyanka Chopra The Bluff Fashion: Desi Girl का महंगा शौक! प्रियंका के इस ‘पायरेट लुक’ की कीमत में बन जाएगी पूरी नई वॉर्डरोब

लाइफस्टाइल

Block Print Kurta Sets: तेज गर्मी में भी दिखें कूल, कॉलेज और ऑफिस के लिए बेस्ट हैं ये ब्लॉक प्रिंट कुर्तियां

Block Print Kurta Sets
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.