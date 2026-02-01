20 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

लाइफस्टाइल

Holi Party में दिखना है सबसे अलग, तो पहनें यहां बताए गए Office Holi Party Look, स्टाइलिश दिखने के साथ सेफ भी रहेंगे

Holi Party Outfit Ideas and Safety Tips: होली 2026 के लिए आज के इस स्टोरी में हम होली पार्टी के लिए आउटफिट और फुटवियर आइडियाज के साथ सेफ्टी टिप्स और स्किन केयर की छोटी-छोटी लेकिन जरूरी बातें शेयर करने जा रहे हैं। इन टिप्स को अपनाकर आप न सिर्फ स्टाइलिश दिख सकती हैं, बल्कि सुरक्षित तरीके से होली भी खेल सकती हैं।

3 min read
Google source verification

भारत

image

Priyambada yadav

Feb 20, 2026

Holi Party Outfit Ideas

Holi Party Outfit Ideas | image credit- gemini

Holi Party Outfit Ideas and Safety Tips: होली 2026 अब बस कुछ ही दिन दूर है। इसलिए लोग अभी से होली पार्टी की तैयारियों में जुट गए हैं। ऐसे में अगर आपके ऑफिस में इस साल होली पार्टी होने वाली है या आप होली के दिन क्या पहनें, इसे लेकर आइडिया ढूंढ रही हैं, तो हमारी आज कि यह स्टोरी आपके लिए मददगार हो सकती है। आज के इस स्टोरी में हम होली पार्टी के लिए आउटफिट और फुटवियर आइडियाज के साथ सेफ्टी टिप्स और स्किन केयर की छोटी-छोटी लेकिन जरूरी बातें शेयर करने जा रहे हैं। इन टिप्स को अपनाकर आप न सिर्फ स्टाइलिश दिख सकते हैं, बल्कि सुरक्षित तरीके से होली भी खेल सकते हैं। क्योंकि होली सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं है, बल्कि स्टाइल और कम्फर्ट का भी मौका होता है। यहां बताए गए टिप्स को अपनाकर आप ट्रेंडी लुक में तैयार होने के साथ ही अपनी स्किन और कपड़ों को भी खराब होने से भी बचा सकते हैं।

सफेद और पेस्टल कपड़े (White and Pastel Outfit Ideas for Holi 2026)

सफेद कपड़ों पर जब सूखे रंग लगते हैं तो ये बहुत खूबसूरत लगते हैं और फोटो या वीडियो भी अच्छे आते हैं। इसलिए होली पर सफेद कपड़े पहनने का ट्रेंड हमेशा बना रहता है। अगर आप होली 2026 में क्या पहनें यह सोच रही हैं, तो इस साल आप कुर्ती-पलाजो, टी-शर्ट के साथ लॉन्ग स्कर्ट या साड़ी में से कोई भी एक ऑप्शन चुन कर तैयार हो सकती हैं। अगर आपको पूरी तरह सफेद कपड़े पहनना पसंद नहीं है, तो आप हल्के पेस्टल रंग जैसे बेबी पिंक, लाइट ब्लू या मिंट ग्रीन रंग के भी कपड़े खरीद सकती हैं। वहीं मेंस के लिए सफेद कुर्ता-पायजामा या व्हाइट टी-शर्ट के साथ जींस एक सिंपल और आरामदायक विकल्प है।

सही फैब्रिक का चुनाव (Best Fabric for Holi Outfit)


होली खेलने के लिए कॉटन, लिनेन या रेयॉन के कपड़े सबसे अच्छे रहते हैं। ये जल्दी सूख जाते हैं और पूरे दिन पहनने में आरामदायक होते हैं। क्योंकि होली में पानी, पसीना और धूप तीनों का सामना करना पड़ता है, इसलिए कपड़े खरीदते समय फैब्रिक का ध्यान रखना बेहद जरूरी है।

फुल स्लीव्स और ढीले कपड़े (Full Sleeve and Loose Clothes for Holi)


फुल स्लीव्स वाले कपड़े पहनने से स्किन ज्यादा सुरक्षित रहती है और रंगों से नुकसान कम होता है। ढीले कपड़े पहनने से मूवमेंट आसान रहती है और आप पूरे दिन आराम से मस्ती कर सकती हैं। इसलिए कपड़े खरीदते समय स्लीव्स और फिटिंग का भी ध्यान रखें।

होली के लिए फुटवियर (Best Footwear for Holi)


होली के दिन रंग खेलने की वजह से चारों तरफ पानी और फिसलन हो जाती है। ऐसे में आरामदायक फुटवियर पहनना जरूरी है। आप स्पोर्ट्स शूज, फ्लिप-फ्लॉप या पुराने स्नीकर्स अपने आउटफिट के साथ मैच करके पहन सकते हैं।

एक्सेसरीज और स्टाइलिंग टिप्स (Holi Styling Tips and Accessories)


होली खेलते समय रंग अक्सर आंखों में चला जाता है। इसलिए स्टाइलिश दिखने के साथ-साथ आंखों की सुरक्षा के लिए सनग्लासेस पहनें। बालों और चेहरे को रंग से बचाने के लिए बालों में हल्का तेल लगाएं और चेहरे पर वाटरप्रूफ सनस्क्रीन जरूर लगाएं।

होली में क्या न पहनें (What Not to Wear on Holi)


होली पर महंगे डिजाइनर कपड़े, सिल्क या भारी फैब्रिक और टाइट कपड़े न पहनें। साथ ही हील्स, महंगे डिजाइनर जूते और कीमती ज्वेलरी भी न पहनें, क्योंकि रंग और पानी से नुकसान हो सकता है।

होली के लिए जरूरी सेफ्टी टिप्स (Holi 2026 Safety Tips)


होली खेलने से पहले स्किन पर मॉइस्चराइजर लगाएं और नाखूनों पर नेल पेंट करें। साथ ही मोबाइल को वॉटरप्रूफ कवर में रख लें, ताकि स्किन, नेल और फोन सुरक्षित रहें।
यहां बताई गई छोटी-छोटी और आसान टिप्स को अपनाकर आप होली 2026 की पार्टी में स्टाइलिश दिख सकती हैं और अपने स्किन या कपड़ों की चिंता किए बिना खुलकर मस्ती भी कर पाएंगी।

Holi Party में दिखना है सबसे अलग, तो पहनें यहां बताए गए Office Holi Party Look, स्टाइलिश दिखने के साथ सेफ भी रहेंगे

