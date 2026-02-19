Ramadan Special Recipe: सिर्फ 20 मिनट में तैयार करें प्रोटीन और फाइबर से भरपूर ‘Peas Toast’, रोजेदारों के लिए बेस्ट हेल्दी डिश

प्रोटीन रिच मटर टोस्ट बनाने के लिए सबसे पहले मटर को 5–7 मिनट के लिए उबाल लें ताकि वह नरम हो जाए। जब तक मटर उबल रहे हैं, तब तक दही को मलमल के कपड़े में बांधकर कुछ देर लटका दें, ताकि दही में मौजूद अतिरिक्त पानी निकल जाए और गाढ़ा हंग कर्ड तैयार हो जाए। अब उबली हुई मटर को मिक्सी जार में डालें। इसमें हंग कर्ड, लहसुन, नमक, काली मिर्च, अजवाइन और ऑलिव ऑयल डालकर अच्छी तरह पीस लें और स्मूद पेस्ट तैयार कर लें। पेस्ट तैयार करने के बाद ब्रेड को टोस्ट करें और उसके ऊपर तैयार मटर का पेस्ट अच्छे से फैलाकर सर्व करें।

आप चाहें तो इसे और भी ज्यादा हेल्दी, टेस्टी और फैंसी बनाने के लिए सर्व करते समय ऊपर कद्दूकस किया हुआ पनीर और स्प्राउट्स डालकर गार्निश भी कर सकती हैं।