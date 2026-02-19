50+ Chhatrapati Shivaji Maharaj Jayanti 2026 Wishes: शिवाजी जयंती पर अपनों को यहां दिए गए विशेज और शायरी भेजकर दें शुभकामनाएं

Chhatrapati Shivaji Maharaj Jayanti
50+ Best Chhatrapati Shivaji Maharaj Jayanti 2026 Wishes & Shayari in Marathi, Hindi, and English: छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती आज यानी 19 फरवरी को देशभर में बड़े ही धूमधाम से मनाई जा रही है। शिवाजी का जन्म 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। छत्रपति शिवाजी महाराज का पूरा नाम शिवाजी राजे भोसले था। उनके पिता शाहजी भोसले और माता जीजाबाई थीं। उन्होंने मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी और आगे चलकर उन्हें छत्रपति की उपाधि मिली। इसलिए महाराष्ट्र में इस दिन को खास उत्साह के साथ मनाया जाता है। जगह-जगह कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, शोभायात्राएं निकाली जाती हैं और लोग उनकी वीरता को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।
ऐसे में अगर आप भी इस खास अवसर पर अपने दोस्तों और परिवार को शुभकामनाएं देना चाहते हैं, तो आप यहां दिए गए हिंदी, मराठी और अंग्रेजी विशेज और शायरी को साझा करके बधाई दे सकते हैं।
1- साहस की मशाल हैं शिवाजी,
स्वाभिमान की ढाल हैं शिवाजी,
अन्याय के खिलाफ जो डट जाएं,
ऐसे बेमिसाल हैं शिवाजी।
शिवाजी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं!
2-तूफानों से जो न घबराए,
रणभूमि में जो शौर्य दिखाए,
स्वराज्य का सपना जो सच कर जाए,
वो नाम शिवाजी कहलाए।
शिवाजी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं!
3- मां भारती के सच्चे सपूत,
रण में जिनका अटल था रूप,
दुश्मन भी जिनसे कांप उठे,
ऐसे वीर शिवाजी को वंदन।
शिवाजी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं!
4-हौसलों से जीत ली दुनिया,
नीति से जीता हर दिल,
शिवाजी महाराज का जीवन,
आज भी देता नई मंजिल।
शिवाजी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं!
5-पराक्रम जिनकी पहचान है,
स्वराज्य जिनका अभिमान है,
इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से,
लिखा शिवाजी का नाम है।
शिवाजी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं!
6-धर्म की रक्षा, जन का मान,
न्याय था जिनका अभियान,
ऐसे महान योद्धा को,
शत-शत मेरा प्रणाम।
शिवाजी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं!
7-रणभेरी जब बजती थी,
दुश्मन की नींद उड़ती थी,
शिवाजी की गर्जना से,
धरती भी थर्राती थी।
शिवाजी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं!
8-संघर्षों में जो तपकर निखरे,
विपदा में जो और संवरें,
ऐसे दृढ़ निश्चयी शिवाजी,
हर दिल में बसते रहें।
शिवाजी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं!
9-स्वाभिमान का था जो प्रहरी,
जनता का सच्चा रखवाला,
मराठा वीरों के सिरमौर,
शिवाजी नाम निराला।
शिवाजी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं!
10-संकल्प अगर मजबूत हो,
तो पर्वत भी झुक जाते हैं,
शिवाजी जैसे वीर पुरुष,
इतिहास बदल जाते हैं।
शिवाजी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं!
11-वीरता की गाथा अमर रहे,
उनका आदर्श प्रखर रहे,
हर युवा के मन में शिवाजी,
साहस बनकर जगर रहे।
शिवाजी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं!
12-रणनीति में थे अद्वितीय,
शासन में थे न्यायप्रिय,
ऐसे महान शासक को,
सादर नमन श्रद्धापूर्वक।
शिवाजी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं!
13-जिसने सिखाया अन्याय से लड़ना,
और सत्य के पथ पर बढ़ना,
ऐसे युगपुरुष शिवाजी को,
कोटि-कोटि नमन करना।
शिवाजी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं!
14-शिवाजी का नाम ही शक्ति है,
उनकी कथा ही भक्ति है,
हर हृदय में जो बस जाए,
वही सच्ची देशभक्ति है।
शिवाजी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं!
15-शौर्य, नीति और पराक्रम का संगम,
स्वराज्य था जिनका प्रथम धर्म,
ऐसे महानायक को आज,
करें हम सब नमन।
शिवाजी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं!
16-मिट्टी की खुशबू में जिनका मान,
जन-जन के दिल में जिनकी शान,
मराठा गौरव के प्रतीक,
शिवाजी महान।
शिवाजी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं!
17-दृढ़ इरादों की मिसाल थे,
हर रण में बेमिसाल थे,
दुश्मन के लिए चुनौती,
अपनों के लिए ढाल थे।
शिवाजी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं!
18-साहस जिनकी पहचान बना,
न्याय जिनका सम्मान बना,
ऐसे वीर छत्रपति का,
भारत को अभिमान बना।
शिवाजी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं!
19-हर बाधा को जो लांघ गए,
इतिहास में जो छा गए,
स्वराज्य का दीप जलाकर,
अमर कथा रचा गए।
शिवाजी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं!
20- शिवाजी की वीरता अमर रहे,
उनका आदर्श अमिट रहे,
हम सबके जीवन में सदैव,
उनका साहस प्रेरित रहे।
शिवाजी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं!
21-जिजाऊच्या पोटी बाळ शिवबा जन्मला
शिवनेरी किल्ल्यावर माझा भगवा फडकला
नाही जगात दुसरा कोणी माझ्या छत्रपतीवानी
नाही होणार दुसरा कोणी माझ्या छत्रपतीवानी
शिवजयंतीच्या हार्दिक शुभेच्छा!
22-सह्याद्रीच्या कड्याकपाऱ्यांतून घुमतो एकच आवाज - जय भवानी, जय शिवाजी! छत्रपती शिवाजी महाराजांना मानाचा मुजरा..
23-अखंड महाराष्ट्राचे आराध्यदैवत,
श्रीमंतयोगी छत्रपती शिवाजी महाराज
छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या जयंतीच्या सर्व शिवभक्तांना भगव्या शिवमय शुभेच्छा
24-एक विचार समतेचा…
एक विचार नितीचा…
ना धर्माचा.. ना जातीचा..
माझा राजा फक्त मातीचा…
छत्रपती शिवाजी महाराज जयंतीच्या शुभेच्छा!
25-श्वासात रोखुनी वादळ,
डोळ्यांत रोखली आग,
देव आमचा छत्रपती,
एकटा मराठी वाघ!
शिवजयंतीच्या हार्दिक शुभेच्छा!
26-भवानी मातेचा लेक तो,
स्वराज्याचा राजा होता..
झुकला नाही कोणासमोर,
मुघलांचा बाप होता…
छत्रपती शिवाजी महाराज
यांच्या जयंतीनिमित्त हार्दिक शुभेच्छा!
27-शिवराय म्हणजे धैर्याची मूर्ती,
शिवराय म्हणजे प्रेरणेची गाथा,
शिवराय म्हणजे हिंदवी स्वराज्याचा नवा प्रकाश!
शिवजयंतीच्या हार्दिक शुभेच्छा!
28-ज्यांच्या शौर्याची गाथा ऐकून आजही अंगावर शहारे येतात, अशा थोर क्रांतीकारक राजास, शिवरायांना त्रिवार अभिवादन! श्रीमंत योगी छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या जयंतीनिमित्त सर्व शिवभक्तांना हार्दिक शुभेच्छा! जय शिवराय!
29- छ: छत्तीस हत्तीचे बळ असणारे,
त्र : त्रस्त मोगलांना करणारे,
प : परत न फिरणारे,
ति : तिन्ही जगात जाणणारे,
शि : शिस्तप्रिय,
वा : वाणिज तेज,
जी : जीजाऊचे पुत्र,
म : महाराष्ट्राची शान,
हा : हार न मानणारे,
रा : राज्याचे हितचिंतक,
ज : जनतेचा राजा
अशा या रयतेच्या राजास मानाचा मुजरा…
शिव जयंतीच्या लाख लाख शुभेच्छा !
30-ज्यांच्या शौर्याची गाथा ऐकून अभिमानाने भरून जाई छाती प्रत्येक शिवभक्तांच्या मनामनात वसतात राजे शिवछत्रपती
31-“ओम” बोलल्याने मनाला शक्ती मिळते,
“साई” बोलल्याने मनाला शक्ती मिळते,
“राम” बोलल्याने पाप मुक्ती मिळते,
“जय शिवराय” बोलल्याने
आम्हाला शंभर वाघांची ताकद मिळते…
शिवजयंती !
32-इतिहासाच्या पानावर,
रयते च्या मनावर,
मातिच्या कणावर आणी
विश्वासाच्या प्रमाणावर,
राज्य करणारा राजा म्हणजे,
राजा शिवछत्रपती..
मानाचा मुजरा!
शिवजयंतीच्या हार्दिक शुभेच्छा…!
33-प्रौढ प्रताप पुरंदर, क्षत्रिय कुलावतंस, सिंहासनाधीश्वर, महाराजाधिराज महाराज श्रीमंत श्री छत्रपती शिवाजी महाराज की जय!
34-निधड्या छातीचा, दणकट कणांचा,
मराठी मनांचा, भारत भूमीचा एकच राजा…
छत्रपती शिवाजी महाराज यांना मानाचा मुजरा!
शिवजयंतीच्या हार्दिक शुभेच्छा!
35-प्राणपणाने लढून राजा तुच जिंकले किल्ले,
दुष्मनांचे सदा परतून तुच लावले हल्ले,
धर्मरक्षणा तुच घेतला जन्म जिजाऊ पोटी,
हे शिवराय प्रणाम तुजला कोटी कोटी…
शिव जयंतीच्या हार्दिक शुभेच्छा!
36-सुर्य नारायण जर उगवले नसते तर,
आकाशाचा रंगच समजला नसता..
जर छत्रपती शिवाजी राजे जन्मले नसते तर,
खरंच हिंदु धर्माचा अर्थच समजला नसता…
हे हिंदु प्रभो शिवाजी राजा तुला नमन असो…
शिवाजी महाराज जयंतीच्या हार्दिक शुभेच्छा !
37-अखंड महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत
छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या जयंतीनिमित्त
सर्व शिवभक्तांना हार्दिक शुभेच्छा!
जय जिजाऊ, जय शिवराय!
38-यशवंत, किर्तीवंत, सामर्थ्यवंत, वरदवंत,
पुण्यवंत, नीतीवंत जाणता राजा..
शिवजयंतीच्या शुभेच्छा!
39-स्त्रियांचा जो ठेवितो आदर, ज्यास सहन न होई मराठ्यांचा अनादर त्या प्रत्येकामध्ये शिवभक्त दिसे ज्याच्या मनात शिवछत्रपती वसे
40-चारी दिशांत ज्याचा गाजावाजा,
एकच होता असा राजा,
नाव त्याचं घेऊ किती म्हणतात त्याला छत्रपती!
शिवजयंतीच्या हार्दिक शुभेच्छा!
41-On this auspicious occasion of Shivaji Jayanti, let us bow in respect to the legendary warrior who established Swarajya with unmatched courage and determination. Jai Bhavani! Jai Shivaji!
42-Let us cherish the inspiring life of Chhatrapati Shivaji Maharaj, whose bravery and wisdom continue to guide generations. Wishing you a very Happy Shivaji Jayanti!
43-On this Shivaji Jayanti, may we promise ourselves to follow the path of self-respect, justice, and fearless leadership shown by the great Maratha king.
44-May the powerful legacy of Chhatrapati Shivaji Maharaj encourage you to face every challenge with confidence and strength. Happy Shivaji Jayanti to you and your family!
45-Let us honor the birth anniversary of Shivaji Maharaj by embracing his ideals of courage, unity, and patriotism. Jai Shivaji!
46-May the valor and strategic brilliance of Shivaji Maharaj motivate us to work for righteousness and truth. Warm wishes on Shivaji Jayanti!
47-On this special day, let us salute the visionary leader who built a strong foundation of Swarajya and justice. Happy Shivaji Jayanti!
48-May the teachings and principles of Shivaji Maharaj inspire you to lead your life with integrity and determination.
49-As we celebrate Shivaji Jayanti, let us remember the king who ruled with fairness, strength, and compassion for all.
50-May the spirit of Shivaji Maharaj fill your heart with pride and inspire you to achieve greatness. Wishing you a joyful Shivaji Jayanti!
51-Let this Shivaji Jayanti remind us that true power lies in courage, wisdom, and unwavering faith in our values.
52-May the heroic journey of Chhatrapati Shivaji Maharaj encourage us to stand against injustice and uphold righteousness. Happy Shivaji Jayanti!
53-On this memorable day, let us pay tribute to the fearless ruler whose legacy continues to shine brightly in history.
54-May you be blessed with the confidence and leadership qualities that defined Shivaji Maharaj’s life.
55-Wishing you and your loved ones a proud and meaningful Shivaji Jayanti filled with inspiration and positivity.
56-Let us take inspiration from Shivaji Maharaj’s dedication to his people and his dream of self-governance. Jai Shivaji!
57-On the birth anniversary of the great Maratha warrior, may we strengthen our commitment to unity and national pride.
58-May the courage of Shivaji Maharaj empower you to overcome every obstacle in your path. Happy Shivaji Jayanti!
59-Let us celebrate Shivaji Jayanti by honoring the timeless values of bravery, honor, and justice.
60-May the remarkable legacy of Chhatrapati Shivaji Maharaj continue to inspire hope and determination in our lives.
बड़ी खबरेंView All
लाइफस्टाइल
ट्रेंडिंग
स्वास्थ्य