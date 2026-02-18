Ramadan Chand Mubarak Wishes: रमजान 2026 का चांद दिखने के बाद अपनों को यहां दिए गए विशेज, शायरी और फोटो भेजकर दें मुबारकबाद

रमजान 2026 का चांद कब दिखाई देगा और पहला रोजा कब रखा जाएगा, यह मक्का में चांद दिखने पर निर्भर करता है। आमतौर पर सऊदी अरब में चांद नजर आने के अगले दिन भारत में पहला रोजा रखा जाता है। इसी वजह से लोग चांद दिखने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कल चांद नजर नहीं आया, इसलिए उम्मीद है कि आज चांद दिखाई दे सकता है। ऐसे में अगर आप रमजान 2026 का चांद देखने के बाद अपनों को बधाई देना चाहते हैं, तो हमारी आज की यह स्टोरी आपके काम आ सकती है। इस स्टोरी में हम रमजान चांद मुबारक कहने के लिए फोटो, शायरी और विशेज शेयर कर रहे हैं, जिन्हें आप सोशल मीडिया के जरिए अपने करीबियों को भेजकर रमजान चांद की मुबारकबाद दे सकते हैं।