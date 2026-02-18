Ramadan Mubarak Wishes:रमजान पर यहां दिए गए Wishes, Photos, Messages, Shayari, Shubhkamnaye, Quotes और Captions अपनों को भेजकर दें मुबारकबाद

Ramadan Mubarak 2026 Wishes, Photos, Images, Messages, Shayari, Shubhkamnaye, Quotes and Captions in Hindi : रमजान मुस्लिम समुदाय के लिए सबसे पवित्र महीनों में से एक है, जिसे भारत के साथ-साथ इस्लाम धर्म से जुड़े दुनिया के लगभग सभी देशों में मनाया जाता है। इस्लामी चंद्र कैलेंडर के अनुसार रमजान हर साल मनाया जाता है, जो ग्रेगोरियन कैलेंडर से लगभग 10–11 दिन छोटा होता है। यही कारण है कि हर साल रमजान की शुरुआत की तारीख बदलती रहती है। बता दें, रमजान की शुरुआत चांद के दिखने से होती है। इस पाक महीने में दुनिया भर के मुसलमान नमाज अदा करते हैं, रोजा रखते हैं और भाईचारे के साथ इस महीने को मनाते हैं। इसके अलावा एक-दूसरे से बैर-भाव भूलकर रमजान की मुबारकबाद भी देते हैं।