लाइफस्टाइल

50+ Ramadan 2026 Wishes in Hindi: माह-ए-रमजान के आगाज पर यहां दिए गए 50+ Shayari, Wishes और Messages अपने प्रियजनों को भेजकर दें बधाई

50+ Ramadan 2026 Wishes in Hindi: आज की इस स्टोरी में हम माह-ए-रमजान के आगाज की बधाई देने के लिए खूबसूरत विशेज, शायरी और मैसेज शेयर कर रहे हैं, जिन्हें आप चांद दिखने के बाद अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को सोशल मीडिया के जरिए भेजकर शुभकामनाएं दे सकते हैं।

भारत

image

Priyambada yadav

Feb 18, 2026

Ramadan Mubarak 2026 Wishes | image credit- freepik

Ramadan Mubarak 2026 Wishes | image credit- freepik

50+ Ramadan 2026 Wishes in Hindi: इस्लाम धर्म में माह-ए-रमजान को बेहद पवित्र और बरकतों वाला महीना माना जाता है। इस्लामी चांद्र कैलेंडर के अनुसार, हर साल रमजान चांद दिखने के साथ शुरू होता है। दुनिया भर के मुसलमान इस दौरान अल्लाह की इबादत करते हैं, रोजा रखते हैं और जरूरतमंदों की मदद करते हैं। इसके साथ ही, पुराने गिले-शिकवे भुलाकर आपसी भाईचारे और मोहब्बत के साथ एक-दूसरे को रमजान की मुबारकबाद भी देते हैं। आज की इस स्टोरी में हम माह-ए-रमजान के आगाज की बधाई देने के लिए खूबसूरत विशेज, शायरी और मैसेज शेयर कर रहे हैं, जिन्हें आप चांद दिखने के बाद अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को सोशल मीडिया के जरिए भेजकर शुभकामनाएं दे सकते हैं।

रमजान की शुभकामनाएं देने के लिए शायरी (Ramadan 2026 Wishes Shayari)

1-रहमतों की बारिश हो,
गुनाहों से माफी मिले,
दुआएं कबूल हों और दिल को सुकून मिले।
रमजान 2026 मुबारक।

2-इस मुकद्दस महीने के दरमियान
आपका ईमान मजबूत हो,
आपका जहन रोशन हो,
और आपकी रूह पाक हो।
रमजान 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं!

3- रमजान आया है, रमजान आया है,
रहमतों और बरकतों का महीना आया है।
लूट लो नेकियां जितना लूट सकते हो,
पूरे एक साल में ये ऑफर का महीना आया है।
रमजान मुबारक!

4-मुबारक हो आपको खुदा की दी यह जिंदगी
खुशियों से भरी रहे आपकी यह जिंदगी
गम का साया कभी आप पर ना आए दुआ है हमारी
आप सदा यूं ही मुस्कुराएं!
रमजान 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं!

5- रमजान का चांद देखा,
रोजे की दुआ मांगी,
रोशन सितारा देखा,
आप की खैरियत की दुआ मांगी,
रमजान मुबारक हो!

6-ये सुबह जितनी खूबसूरत है,
उतना ही खूबसूरत आपका हर एक पल हो,
जितनी भी खुशियां आपके पास आज हैं,
उससे भी ज्यादा वो आपके पास कल हों।
माह-ए-रमजान मुबारक…

7-गुल ने गुलशन से गुलफाम भेजा है
सितारों ने आसमान से सलाम भेजा है
मुबारक हो आपको रमजान का महीना
ये पैगाम हमनें सिर्फ आपको भेजा है
Happy Ramadan 2026!

8-किसी का ईमान कभी रोशन ना होता
आगोश में मुसलमान के अगर कुरान ना होता
दुनिया ना समझ पाती कभी भूख और प्यास की कीमत
अगर 12 महीनों मे 1 रमजान न होता!
रमजान मुबारक!

9-आसमान पे नया चांद है आया,
सारा आलम खुशी से जगमगाया,
हो रही है सहर-ओ-इफ्तार की तैयारी,
सज रही हैं दुवाओं की सवारी,
पूरे हों आपके दिल के सभी अरमान,
मुबारक हो आप सब को प्यारा रमजान।
Happy Ramadan 2026!

10-चांद की रोशनी बिखर गई है आसमान में,
खुशियों का माहौल है सारे जहान में,
हर कोई अल्लाह की इबादत कर रहा है,
ऐसी बरकत छाई है रमजान में।
रमजान का चांद मुबारक हो!

11- फरियादों की झोली कभी खाली नहीं जाएगी,
अल्लाह का नाम लेने से हर मुराद पूरी हो जाएगी,
पढ़ते रहिए नमाज हर दिन,
हर सांस में खुशियां रम जाएगी।
Happy Ramadan 2026!

12- ना रहेगा ये सदा, कुछ ही दिन का मेहमान है,
रहमत से भर लो झोलियां, गुजर रहा माह-ए-रमजान है।
रमजान मुबारक।

13- रमजान में तमन्नाएं आपकी सब पूरी हो जाएं,
आपका मुकद्दर हो इतना रौशन कि
आमीन कहने से सारी दुआएं कबूल हो जाएं।
आपको और आपके परिवार को रमजान मुबारक!
Ramadan Mubarak 2026

14- बेजुबान को जब वो जुबान देता है
पढ़ने के लिए वो फिर कुरान देता है
बक्शने पर आए जब उम्मत के गुनाहों को
तोहफे में गुनहगारों को रमजान देता है।
रमजान मुबारक 2026!

15-रमजान में तमन्नाएं आपकी सब पूरी हो जाएं,
आपका मुकद्दर हो इतना रौशन कि
आमीन कहने से सारी दुआएं कबूल हो जाएं।
आपको और आपके परिवार को रमजान मुबारक!

रमजान की शुभकामनाएं देने के लिए मैसेज (Ramadan 2026 Wishes messages )

16-चुपके से चांद की रोशनी छू जाए
आपको धीरे से ये हवा कुछ कह जाए
आपको दिल से जो चाहते हो मांग लो खुदा से
हम दुआ करते है मिल जाए वो आपको
Happy Ramadan 2026!

17- रमजान में तमन्नाएं आपकी सब पूरी हो जाएं
आपका मुकद्दर हो इतना रौशन कि आमीन कहने से सारी दुआएं कबूल हो जाएं!
Happy Ramadan 2026!

18-कितनी जल्दी ये अरमान गुजर जाता है,
प्यास लगती नहीं, इफ्तार गुजर जाता है।
हम सब गुनाहगारों की मग़फिरत करे अल्लाह,
इबादत होती नहीं और रमजान गुजर जाता है!

19-रमज़ान में हो जाए सबकी मुराद पूरी
मिले सबको ढ़ेरों खुशियां और न रहे कोई आरजू अधूरी
Ramadan Mubarak!

20-ऐ चांद उनको मेरा पैगाम कहना,
खुशी का दिन और हंसी की हर शाम कहना,
जब वो देखें बाहर आकर तो उनको मेरी तरफ से
मुबारक हो रमजान कहना।
Happy Ramadan 2026

21-आपको और आपके परिवार को रमजान की ढेर सारी मुबारकबाद।
अल्लाह आपकी सभी दुआओं को कबुल करे और इस पाक महीने में खुशिया दे।
Ramadan Mubarak!

22-रमजान में तमन्नाएं आपकी सब पूरी हो जाएं
आपका मुकद्दर हो इतना रौशन कि आमीन कहने से सारी दुआएं कबूल हो जाएं!
Happy Ramadan 2026!

23-रमजान का पाक महीना हमें सब्र, शुक्र और इंसानियत सिखाता है।
रमजान मुबारक।

24- रमजान हमें बुराइयों से दूर और अच्छाइयों के करीब लाता है।
रमजान मुबारक।

25-खुशियां नसीब हों, जन्नत नसीब हों,
तू चाहे जिसे वो तेरे करीब हो,
कुछ इस तरह हो करम अल्लाह का,
मक्का और मदीना की जियारत नसीब हो।
आप सभी को रमजान मुबारक !

26-या अल्लाह!
हमें ताकत दें नेक राह पर चलने की,
हमें बरकत दे हर अच्छे काम में,
हमें रहमत दे दुनिया और आखिरत में।
रमजान मुबारक।

27- गुनाहों से तौबा का ये महीना है,
रहमतों का खुला खजाना है,
जो मांगे दिल से अपने रब से,
उसके लिए हर दुआ कबूल होना है।
रमजान 2026 मुबारक

28-सहर की रौनक, इफ्तार की मिठास,
हर दिन हो खुशियों के पास,
रमजान लाए बरकत अपार,
आपका जीवन हो खुशहाल हर बार।
रमजान मुबारक

29-गुनाहों से तौबा का ये महीना है,
रहमतों का खुला खजाना है,
जो मांगे दिल से अपने रब से,
उसके लिए हर दुआ कबूल होना है।
रमजान 2026 मुबारक

30-रोजे की रहमत,
दुआओं की बरकत,
इबादत से रोशन हो आपका जहान,
रहमत से महक उठे आपका अरमान।
रमजान 2026 की दिल से मुबारकबाद।

रमजान 2026 की बधाई देने के लिए विशेज (Ramadan Wishes in Hindi)

31-रमजान का चांद देखा,
रोजे की दुआ मांगी,
रोशन सितारा देखा,
आप की खैरियत की दुआ मांगी,
रमजान मुबारक हो!

32-रमजान 2026 की मुबारकबाद! अल्लाह आपकी हर दुआ कबूल करे।

33-रमजान में तमन्नाएं आपकी सब पूरी हो जाएं,
आपका मुकद्दर हो इतना रौशन कि
आमीन कहने से सारी दुआएं कबूल हो जाएं।
आपको और आपके परिवार को रमजान मुबारक!
Ramadan Mubarak 2026

34-फरियादों की झोली कभी खाली नहीं जाएगी,
अल्लाह का नाम लेने से हर मुराद पूरी हो जाएगी,
पढ़ते रहिए नमाज हर दिन,
हर सांस में खुशियां रम जाएगी।
Happy Ramadan 2026!

35-तेरा घर ही मक्का-मदीना बन जाए,
तू खुदा का सबसे पाक इंसान कहलाए,
कुछ इस तरह का चमत्कार
इस साल रमजान दिखाए।
Happy Ramadan 2026

36-किसी का ईमान कभी रोशन ना होता
आगोश में मुसलमान के अगर कुरान ना होता
दुनिया ना समझ पाती कभी भूख और प्यास की कीमत
अगर 12 महीनों मे 1 रमजान न होता!
रमजान मुबारक!

37- गुल ने गुलशन से गुलफाम भेजा है
सितारों ने आसमान से सलाम भेजा है
मुबारक हो आपको रमज़ान का महीना
ये पैगाम हमनें सिर्फ आपको भेजा है
Happy Ramadan 2026!

38-मुबारक हो आपको खुदा की दी यह जिंदगी
खुशियों से भरी रहे आपकी यह जिंदगी
गम का साया कभी आप पर ना आए दुआ है हमारी
आप सदा यूं ही मुस्कुराएं!
रमजान 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं!

48- चांद से रोशन हो रमजान तुम्हारा
इबादत से भरा हो रोजा तुम्हारा
हर दुआ और नमाज कबूल हो तुम्हारी
यही अल्लाह से है दुआ हमारी!
Happy Ramadan 2026!

49- चांद की रोशनी बिखर गई है आसमान में,
खुशियों का माहौल है सारे जहान में,
हर कोई अल्लाह की इबादत कर रहा है,
ऐसी बरकत छाई है रमजान में!
रमजान का चांद मुबारक हो!

50-रमजान के इस पाक महीने में रोशनी हो आपके हर रास्ते में,
खुशियां हो हर दिल में, दुआएं हों हर लब पर,
और बरकत हो हर घर में।
रमजान मुबारक।

51-चांद से रोशन हो रमजान तुम्हारा,
इबादत से भर जाए रोजा तुम्हारा,
हर नमाज हो कबूल तुम्हारी,
ये दुआ है खुदा से हमारी।
Happy Ramadan 2026

