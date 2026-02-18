Second Marriage Trend : भारत में दूसरी शादी का 43% बढ़ा ट्रेंड, 87% पुरुषों को ऐसी महिलाओं में दिलचस्पी, स्टडी में खुलासा

अब केवल एक व्यक्ति के कमाने का दौर खत्म हो रहा है। 42% लोग मानते हैं कि पति-पत्नी दोनों को बराबर योगदान देना चाहिए। साथ ही, 87% पुरुष अपनी पत्नी की उनसे ज्यादा कमाई होने पर सहज हैं। इस तरह से सोच भी बदलती दिख रही है। इतना ही नहीं, आज के दौर में "सही समय" से ज्यादा "सही इंसान" का मिलना महत्वपूर्ण हो गया है। लोग सही साथी मिलने पर 3-6 महीने के भीतर शादी करने के लिए तैयार रहते हैं।