जब रिश्तों में बड़े सपने सिर्फ दिखावा बन जाएं, जानिए क्या है ‘Future Faking’ डेटिंग ट्रेंड और कैसे बचें शिकार बनने से

Relationship Trend Future Faking: आजकल डेटिंग में प्यार से ज्यादा वादों की भरमार देखने को मिल रही है। कोई पार्टनर शुरुआत में ही शादी, साथ रहने या परफेक्ट भविष्य की तस्वीर दिखाने लगता है, लेकिन वक्त बीतने के साथ ये सपने हकीकत से कोसों दूर नजर आते हैं। ऐसे रिश्तों में भावनाएं तो जुड़ जाती हैं, लेकिन भरोसा धीरे-धीरे टूटने लगता है। इसी पैटर्न को डेटिंग की दुनिया में ‘Future Faking’ कहा जाता है। इसलिए जरूरी है इसे समय रहते पहचानना और खुद को इसके भावनात्मक असर से बचाना।