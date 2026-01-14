14 जनवरी 2026,

बुधवार

जब रिश्तों में बड़े सपने सिर्फ दिखावा बन जाएं, जानिए क्या है ‘Future Faking’ डेटिंग ट्रेंड और कैसे बचें शिकार बनने से

Relationship Trend Future Faking: आजकल डेटिंग और रिश्तों की दुनिया जितनी तेज हुई है, उतनी ही उलझी भी। खूबसूरत वादे, बड़े सपने और परफेक्ट फ्यूचर की तस्वीरें शुरुआत में सब कुछ किसी फिल्मी कहानी जैसा लगता है। लेकिन कई बार यही सपने सिर्फ एक दिखावा साबित होते हैं। इसी ट्रेंड को कहा जाता है ‘Future Faking’।

image

MEGHA ROY

Jan 14, 2026

Future Faking dating, What is Future Faking, Dating trends 2026,Relationship advice,

False promises in relationships|फोटो सोर्स- Gemini

Relationship Trend Future Faking: आजकल डेटिंग में प्यार से ज्यादा वादों की भरमार देखने को मिल रही है। कोई पार्टनर शुरुआत में ही शादी, साथ रहने या परफेक्ट भविष्य की तस्वीर दिखाने लगता है, लेकिन वक्त बीतने के साथ ये सपने हकीकत से कोसों दूर नजर आते हैं। ऐसे रिश्तों में भावनाएं तो जुड़ जाती हैं, लेकिन भरोसा धीरे-धीरे टूटने लगता है। इसी पैटर्न को डेटिंग की दुनिया में ‘Future Faking’ कहा जाता है। इसलिए जरूरी है इसे समय रहते पहचानना और खुद को इसके भावनात्मक असर से बचाना।

क्या है Future Faking? (New Red Flags)

Future Faking का मतलब है रिश्ते की शुरुआत में ही सामने वाला इंसान बड़े-बड़े सपने और वादे दिखाने लगे, जिनका असल में कोई इरादा न हो। उदाहरण के तौर पर, वह कह सकता/सकती है “हम शादी जरूर करेंगे,” “तुम्हारे बिना मेरा भविष्य अधूरा है,” या “मैं तुम्हारे साथ ही सेटल होना चाहता/चाहती हूँ।” शुरुआत में ये बातें रोमांटिक लगती हैं, लेकिन जैसे-जैसे समय बीतता है और इन वादों पर कोई एक्शन नहीं दिखता, समझ जाना चाहिए कि यह केवल शब्दों का जाल था।

लोग Future Faking क्यों करते हैं?

हर Future Faker बुरा इंसान नहीं होता, लेकिन उनके इरादे अक्सर स्पष्ट नहीं होते। कुछ लोग सिर्फ अटेंशन चाहते हैं, तो कुछ अकेले रहने के डर से सामने वाले के साथ झूठे वादे करते हैं। वहीं, कुछ कमिटमेंट से डरते हैं, लेकिन फिर भी किसी को खोना नहीं चाहते, और कुछ का मकसद केवल इमोशनल कंट्रोल बनाना होता है। ऐसे में बातें और वादे बनाना आसान होता है, लेकिन उन्हें निभाना अक्सर मुश्किल साबित होता है।

Future Faking के संकेत पहचानिए

बहुत जल्दी शादी, बच्चों या साथ रहने की बातें

Future Fakers अक्सर रिश्ते की शुरुआत में ही बड़े और रोमांटिक वादे करने लगते हैं जैसे जल्दी शादी करना, साथ रहना या भविष्य में बच्चों की योजना। ये बातें सुनने में बहुत आकर्षक लगती हैं, लेकिन असल में उनका मकसद सिर्फ भावनात्मक जुड़ाव बनाना होता है, न कि इन वादों को सच में निभाना।

बड़े वादे, लेकिन छोटे कामों में भी लापरवाही

ऐसे लोग बड़े-बड़े सपने और वादे दिखाते हैं, लेकिन रोजमर्रा की छोटी जिम्मेदारियों और चीज़ों में लापरवाही करते हैं। यह साफ संकेत होता है कि उनके लिए केवल दिखावा और बातें ही महत्व रखती हैं, न कि वास्तविक प्रतिबद्धता।

प्लान्स हमेशा भविष्य के, कभी वर्तमान के नहीं

Future Fakers अक्सर “हम भविष्य में ये करेंगे” या “आगे जाकर सब ठीक होगा” जैसी बातें करते हैं। वे वर्तमान में कोई ठोस कदम नहीं उठाते। इसका मतलब है कि आपको अभी उनके साथ रिश्ते में स्थिरता या सुरक्षा महसूस नहीं होगी।

बातों में बहुत गहराई, लेकिन एक्शन में खालीपन

इनके शब्द भावनात्मक रूप से गहरे और रोमांटिक लगते हैं। पर असल में, उनके वादों का कोई ठोस परिणाम नहीं होता। बातों का आकर्षण होता है, लेकिन व्यवहार में आपको खालीपन और निराशा महसूस हो सकती है।

जब आप सवाल करें, तो बात टाल दी जाए

अगर आप इनकी भविष्य की योजनाओं या वादों पर सवाल करते हैं, तो वे अक्सर बात को टाल देते हैं या किसी बहाने में बदल देते हैं। यह संकेत है कि उनके वादे केवल दिखावे के लिए थे, न कि उन्हें निभाने की कोई गंभीर इच्छा है।

इससे बचने के आसान तरीके

  • किसी के शब्दों से ज्यादा उसके कामों को देखें।
  • हर मीठी बात पर भरोसा करना जरूरी नहीं।
  • अगर कोई वादा करे, तो पूछें कैसे और कब?
  • जो सच में आपको चाहता है, वो आपको कन्फ्यूजन में नहीं रखेगा।

AI Relationship Advice: चैटजीपीटी से लोग रिश्तों पर क्या सवाल पूछते हैं? जानिए 5 सबसे कॉमन रिलेशनशिप सवाल
लाइफस्टाइल
ChatGPT relationship questions, ChatGPT love advice,

Hindi News / Lifestyle News / जब रिश्तों में बड़े सपने सिर्फ दिखावा बन जाएं, जानिए क्या है 'Future Faking' डेटिंग ट्रेंड और कैसे बचें शिकार बनने से

