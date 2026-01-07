AI Relationship Advice: चैटजीपीटी से लोग रिश्तों पर क्या सवाल पूछते हैं? जानिए 5 सबसे कॉमन रिलेशनशिप सवाल

चैटजीपीटी कहता है कि ये सवाल पूछना खुद में एक अच्छी बात है क्योंकि इसका मतलब है कि आपमें सेल्फ-अवेयरनेस है। लेकिन अगर आप नोटिस कर रहे हैं कि आप उन चीजों के लिए भी सॉरी बोल रहे हैं जो आपने की ही नहीं, सिर्फ इसलिए कि पीस बनी रहे, तो दिक्कत रिलेशनशिप डायनेमिक में है। आप देखें कि क्या आप लगातार एंग्जाइटी महसूस करते हैं, या आपकी आवाज दब जाती है, और क्या हर गलती का इल्जाम आप पर ही आता है। साथ ही ये भी सोचें कि कहीं आपके खुद के अटैचमेंट पैटर्न या पुरानी आदतें तो नहीं जो चीजों को कॉम्प्लिकेटेड बना रही हैं। हेल्दी रिलेशनशिप में दोनों लोग बराबरी से हिस्सा लेते हैं, सारा बोझ किसी एक पर नहीं होता है।