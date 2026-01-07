7 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

लाइफस्टाइल

AI Relationship Advice: चैटजीपीटी से लोग रिश्तों पर क्या सवाल पूछते हैं? जानिए 5 सबसे कॉमन रिलेशनशिप सवाल

AI Relationship Advice: चैटजीपीटी (ChatGPT) से लोग प्यार और रिलेशनशिप से जुड़े कौन से सवाल पूछते हैं? जानिए पार्टनर की दूरी, चीटिंग, कम्युनिकेशन, मूव ऑन और अनहेल्दी रिलेशनशिप पर चैटजीपीटी के 5 जवाब।

3 min read
Google source verification

भारत

image

Priyanka

Jan 07, 2026

ChatGPT relationship questions, ChatGPT love advice,

चैटजीपीटी से रिश्तों पर सवाल | फोटो स्रोत: एआई जेमिनी

AI Relationship Advice: एआई (AI) की दुनिया भी कमाल की दुनिया है। एआई और खास कर चैटजीपीटी (ChatGPT) तो लोगों के जीवन का हिस्सा हैं। जब भी किसी को कोई सवाल करना होता है, कोई उलझन दूर करनी होती है तो लोग सबसे पहले चैटजीपीटी के पास जाते हैं। यहां लोग अपने काम, हेल्थ, परिवार और प्यार हर चीज से जुड़े सवाल पूछते हैं। ओपन एआई (Open AI) एक रिपोर्ट निकालता है जिसका नाम है लोग चैटजीपीटी का उपयोग कैसे करते हैं (How People Use ChatGPT) ये इनकी वेबसाइट पर ही होता है। इसमें रिलेशनशिप के सवाल सबसे कॉमन होते हैं। तो आइए जानें कि ये 5 कौन से सवाल हैं और चैटजीपीटी इसके क्या जवाब देता है।

सवाल: मुझसे मेरा पार्टनर दूर क्यों जा रहा है?

चैटजीपीटी इसका जवाब देता है कि… "जब आपका पार्टनर अचानक से आपसे दूरी बनाने लगे तो ये इमोशनल ओवरलोड, पर्सनल स्ट्रेस या कुछ ऐसी बातों के कारण हो सकता है। जो कि वे आपसे शेयर नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है कि आप दोनों पहले घंटों बात करते थे, लेकिन अब किसी वजह से सिर्फ एक-दो लाइन में बात खत्म हो जाती है। ऐसा मन में चल रही किसी उथल-पुथल के कारण भी हो सकता है। ऐसे में ब्लेम गेम न खेले और शांति से बात करने की कोशिश करें। जब आप केयर और समझदारी के साथ बात करेंगे तो वो खुलकर बता पाएंगे कि उनके मन में क्या चल रहा है।

सवाल: क्या ऐसी चीजें चीटिंग मानी जाएगी?

इस सवाल पर चैटजीपीटी कहता है कि आजकल चीटिंग बस फिजिकल होने तक सिमित नहीं रह गई है। इसमें इमोशनल सीक्रेसी और डिजिटल बिहेवियर भी इंपॉर्टेंट रखते हैं। जैसे कि अगर आपके फोन में कोई ऐसी चैट है जो आप अपने पार्टनर को नहीं दिखा सकते है, तो वे सीक्रेसी एक बाउंड्री क्रॉस करना माना जाएगा। अगर आप दोनों ने खुलकर बात नहीं कर सकते है, कि आप दोनों के साथ क्या चल रहा है और क्या नहीं। तो ये आप दोनों के बीच ट्रस्ट इश्यूज पैदा करता हैं। ओपन कम्युनिकेशन ही एक हेल्दी रिलेशनशिप की निशानी होती है।

सवाल: पार्टनर से बिना झगड़े के कैसे बात करें?

चैटजीपीटी का कहना है कि कम्युनिकेशन में सही वर्ड्स से ज्यादा जरूरी होता है… आपका टोन और टाइमिंग। जैसे कि अगर आप कहते है "तुम कभी सुनते ही नहीं" तो सामने वाला इस बात से डिफेंसिव मोड में आ जाता है और बात बिगड़ जाती है। इसलिए जरूरी है कि आप शांत दिमाग से ही बात करें और सामने वाले की जगह अपने बिहेवियर पर ज्यादा ध्यान दें।

सवाल: मूव ऑन कैसे करूं क्योंकि अभी भी प्यार में हूं?

चैटजीपीटी इसका जवाब देता है कि मूव ऑन (Move on) करने की सोचना ये मान लेना है कि ये रिलेशनशिप आपकी इमोशनल वेलबीइंग के लिए अच्छा नहीं है। भले ही आप उसे अभी भी प्यार करते हो, क्योंकि ये रिश्ता आपको बार-बार दुख और सेल्फ-डाउट में डालता है। ऐसे में आपके लिए आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। जैसे अगर आप पुरानी फोटोज देखते हैं तो यादों में फंस जाते हैं, ये साइन है कि आपको इन यादों को मिटा देना चाहिए। आपको खुद के लिए बाउंड्रीज सेट करना होगा, नए लोगों से मिलना होगा और अपने ऊपर फोकस करना होगा जो आपकी हेल्प करेंगे।

सवाल: मैं ही प्रॉब्लम हूं या ये रिलेशनशिप ही अनहेल्दी है?

चैटजीपीटी कहता है कि ये सवाल पूछना खुद में एक अच्छी बात है क्योंकि इसका मतलब है कि आपमें सेल्फ-अवेयरनेस है। लेकिन अगर आप नोटिस कर रहे हैं कि आप उन चीजों के लिए भी सॉरी बोल रहे हैं जो आपने की ही नहीं, सिर्फ इसलिए कि पीस बनी रहे, तो दिक्कत रिलेशनशिप डायनेमिक में है। आप देखें कि क्या आप लगातार एंग्जाइटी महसूस करते हैं, या आपकी आवाज दब जाती है, और क्या हर गलती का इल्जाम आप पर ही आता है। साथ ही ये भी सोचें कि कहीं आपके खुद के अटैचमेंट पैटर्न या पुरानी आदतें तो नहीं जो चीजों को कॉम्प्लिकेटेड बना रही हैं। हेल्दी रिलेशनशिप में दोनों लोग बराबरी से हिस्सा लेते हैं, सारा बोझ किसी एक पर नहीं होता है।

ये भी पढ़ें

Monkey-Barring क्या है? ब्रेकअप से भी ज्यादा देता है तकलीफ, जानें कैसे
रिलेशनशिप
Monkey-Barring

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

लाइफस्टाइल

Published on:

07 Jan 2026 04:18 pm

Hindi News / Lifestyle News / AI Relationship Advice: चैटजीपीटी से लोग रिश्तों पर क्या सवाल पूछते हैं? जानिए 5 सबसे कॉमन रिलेशनशिप सवाल

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

Dark Circle Care Tips: आज की डिजिटल लाइफस्टाइल में घंटों मोबाइल, लैपटॉप और टीवी देखने से आंखों की थकान के साथ डार्क सर्कल भी बढ़ने लगते हैं। अगर आप भी इस समस्या से परेशान हैं, तो कुछ आसान घरेलू उपाय और सही लाइफस्टाइल अपनाकर राहत पाई जा सकती है।

Screen time causing dark circles, Easy beauty tips for dark circles, Under eye care tips at home,
लाइफस्टाइल

सर्दियों में बालों के लिए कौन सा तेल होता है अच्छा? जानिए ऐसे 5 ऑयल

winter hair care tips, jojoba oil for hair,
लाइफस्टाइल

पोंगल थाली का हर निवाला कहे धन्यवाद, जानिए इसकी खासियत

Pongal Thali, Pongal Festival,
लाइफस्टाइल

बर्फ पानी से चेहरे को धोने का असर, 15 दिन बाद क्या बदलेगा आपकी त्वचा?

15 days ice water face dip results, Ice water facial for glowing skin, Cold water face dip skincare benefits,
लाइफस्टाइल

स्मार्टफोन नहीं, उसका ज्यादा इस्तेमाल है असली दुश्मन

Eye to Wrist Pain, Mobile Thumb Pain, Wrist and Finger Problems
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.