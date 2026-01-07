AI Relationship Advice: चैटजीपीटी से लोग रिश्तों पर क्या सवाल पूछते हैं? जानिए 5 सबसे कॉमन रिलेशनशिप सवाल

चैटजीपीटी से रिश्तों पर सवाल | फोटो स्रोत: एआई जेमिनी
AI Relationship Advice: एआई (AI) की दुनिया भी कमाल की दुनिया है। एआई और खास कर चैटजीपीटी (ChatGPT) तो लोगों के जीवन का हिस्सा हैं। जब भी किसी को कोई सवाल करना होता है, कोई उलझन दूर करनी होती है तो लोग सबसे पहले चैटजीपीटी के पास जाते हैं। यहां लोग अपने काम, हेल्थ, परिवार और प्यार हर चीज से जुड़े सवाल पूछते हैं। ओपन एआई (Open AI) एक रिपोर्ट निकालता है जिसका नाम है लोग चैटजीपीटी का उपयोग कैसे करते हैं (How People Use ChatGPT) ये इनकी वेबसाइट पर ही होता है। इसमें रिलेशनशिप के सवाल सबसे कॉमन होते हैं। तो आइए जानें कि ये 5 कौन से सवाल हैं और चैटजीपीटी इसके क्या जवाब देता है।
चैटजीपीटी इसका जवाब देता है कि… "जब आपका पार्टनर अचानक से आपसे दूरी बनाने लगे तो ये इमोशनल ओवरलोड, पर्सनल स्ट्रेस या कुछ ऐसी बातों के कारण हो सकता है। जो कि वे आपसे शेयर नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है कि आप दोनों पहले घंटों बात करते थे, लेकिन अब किसी वजह से सिर्फ एक-दो लाइन में बात खत्म हो जाती है। ऐसा मन में चल रही किसी उथल-पुथल के कारण भी हो सकता है। ऐसे में ब्लेम गेम न खेले और शांति से बात करने की कोशिश करें। जब आप केयर और समझदारी के साथ बात करेंगे तो वो खुलकर बता पाएंगे कि उनके मन में क्या चल रहा है।
इस सवाल पर चैटजीपीटी कहता है कि आजकल चीटिंग बस फिजिकल होने तक सिमित नहीं रह गई है। इसमें इमोशनल सीक्रेसी और डिजिटल बिहेवियर भी इंपॉर्टेंट रखते हैं। जैसे कि अगर आपके फोन में कोई ऐसी चैट है जो आप अपने पार्टनर को नहीं दिखा सकते है, तो वे सीक्रेसी एक बाउंड्री क्रॉस करना माना जाएगा। अगर आप दोनों ने खुलकर बात नहीं कर सकते है, कि आप दोनों के साथ क्या चल रहा है और क्या नहीं। तो ये आप दोनों के बीच ट्रस्ट इश्यूज पैदा करता हैं। ओपन कम्युनिकेशन ही एक हेल्दी रिलेशनशिप की निशानी होती है।
चैटजीपीटी का कहना है कि कम्युनिकेशन में सही वर्ड्स से ज्यादा जरूरी होता है… आपका टोन और टाइमिंग। जैसे कि अगर आप कहते है "तुम कभी सुनते ही नहीं" तो सामने वाला इस बात से डिफेंसिव मोड में आ जाता है और बात बिगड़ जाती है। इसलिए जरूरी है कि आप शांत दिमाग से ही बात करें और सामने वाले की जगह अपने बिहेवियर पर ज्यादा ध्यान दें।
चैटजीपीटी इसका जवाब देता है कि मूव ऑन (Move on) करने की सोचना ये मान लेना है कि ये रिलेशनशिप आपकी इमोशनल वेलबीइंग के लिए अच्छा नहीं है। भले ही आप उसे अभी भी प्यार करते हो, क्योंकि ये रिश्ता आपको बार-बार दुख और सेल्फ-डाउट में डालता है। ऐसे में आपके लिए आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। जैसे अगर आप पुरानी फोटोज देखते हैं तो यादों में फंस जाते हैं, ये साइन है कि आपको इन यादों को मिटा देना चाहिए। आपको खुद के लिए बाउंड्रीज सेट करना होगा, नए लोगों से मिलना होगा और अपने ऊपर फोकस करना होगा जो आपकी हेल्प करेंगे।
चैटजीपीटी कहता है कि ये सवाल पूछना खुद में एक अच्छी बात है क्योंकि इसका मतलब है कि आपमें सेल्फ-अवेयरनेस है। लेकिन अगर आप नोटिस कर रहे हैं कि आप उन चीजों के लिए भी सॉरी बोल रहे हैं जो आपने की ही नहीं, सिर्फ इसलिए कि पीस बनी रहे, तो दिक्कत रिलेशनशिप डायनेमिक में है। आप देखें कि क्या आप लगातार एंग्जाइटी महसूस करते हैं, या आपकी आवाज दब जाती है, और क्या हर गलती का इल्जाम आप पर ही आता है। साथ ही ये भी सोचें कि कहीं आपके खुद के अटैचमेंट पैटर्न या पुरानी आदतें तो नहीं जो चीजों को कॉम्प्लिकेटेड बना रही हैं। हेल्दी रिलेशनशिप में दोनों लोग बराबरी से हिस्सा लेते हैं, सारा बोझ किसी एक पर नहीं होता है।
बड़ी खबरेंView All
लाइफस्टाइल
ट्रेंडिंग
स्वास्थ्य