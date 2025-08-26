Patrika LogoSwitch to English

Monkey-Barring क्या है? ब्रेकअप से भी ज्यादा देता है तकलीफ, जानें कैसे

Monkey-Barring यानी एक रिश्ते में रहते हुए ही दूसरा तलाशना। यह नया डेटिंग ट्रेंड ब्रेकअप से भी ज़्यादा चोट पहुंचाता है। जानें इसके कारण, पहचान और इससे बाहर निकलने के तरीके।

भारत

Dimple Yadav

Aug 26, 2025

Monkey-Barring
Monkey-Barring (photo- freepik)

Monkey-Barring: कॉर्पोरेट दुनिया में आपने जरूर देखा होगा कि कई लोग नौकरी करते हुए भी अगली नौकरी की तलाश में रहते हैं। कुछ करियर ग्रोथ के लिए, तो कुछ इसलिए क्योंकि वे मौजूदा नौकरी से खुश नहीं होते। अब ऐसा ही पैटर्न डेटिंग की दुनिया में भी देखने को मिल रहा है। इसे कहते हैं Monkey-Barring या Monkey Branching। यानी एक रिश्ते से पूरी तरह बाहर निकले बिना ही दूसरा रिश्ता तलाशना। जैसे बंदर एक टहनी को पकड़े रहते हैं, और तभी दूसरी पर छलांग लगाते हैं जब दूसरी हाथ में आ जाए।

Monkey-Barring होता क्या है?

इस ट्रेंड में लोग अपने पार्टनर को बिना बताए धीरे-धीरे किसी और की तरफ खिंचने लगते हैं। भले ही शारीरिक धोखा न हो, लेकिन भावनात्मक धोखा तो होता ही है। भरोसा टूट जाता है, और यही चीज कई बार ब्रेकअप से भी ज्यादा चोट पहुंचाती है।

लोग ऐसा क्यों करते हैं?

  • ऐसे लोग अक्सर अकेलेपन से डरते हैं।
  • उन्हें खुद की भावनात्मक जरूरतें पूरी करना नहीं आता।
  • वे पूरी तरह पार्टनर पर निर्भर हो जाते हैं।
  • कमिटमेंट से बचते हैं और हमेशा बैकअप तलाशते रहते हैं।

भारतीय समाज में तो और भी दबाव है, क्योंकि डेटिंग को अक्सर शादी से जोड़ा जाता है। ऐसे में कई लोग मौजूदा पार्टनर को पकड़कर रखते हैं और साथ-साथ किसी और की तलाश भी करते रहते हैं।

पहचान कैसे करें? (Red Flags )

  • Monkey-Barring को पकड़ना आसान नहीं होता। लेकिन शुरुआती दौर में इन संकेतों पर ध्यान दें:
  • पार्टनर अचानक भावनात्मक रूप से दूर होने लगे।
  • पहले जैसी बातें करने में अब रुचि न दिखाए।
  • भविष्य या कमिटमेंट की बात पर बचने लगे।
  • किसी और में दिलचस्पी लेता लगे या उसका ध्यान कहीं और हो।
  • आपके साथ सोशल मीडिया या सार्वजनिक जगहों पर दूरी बनाने लगे।
  • झगड़े या मतभेद सुलझाने की कोशिश बंद कर दे।

धोखे का दर्द और उससे बाहर निकलना

ब्रेकअप वैसे भी दर्दनाक होते हैं, लेकिन Monkey-Barring ज़्यादा गहरा घाव छोड़ता है। क्योंकि आपको लगता है कि रिश्ता ठीक चल रहा था, और अचानक आप रिप्लेस कर दिए गए। इससे इंसान खुद को दोष देने लगता है, खुद की वैल्यू पर शक करने लगता है। असल में ये उनकी कमजोरी है, आपकी नहीं।

इससे बाहर कैसे निकलें?

  • समझें कि ये आपकी गलती नहीं, बल्कि उनकी है।
  • खुद को रोने-गम मनाने का समय दें। जल्दी move on करने का दबाव न डालें।
  • भरोसेमंद दोस्त, परिवार या थेरेपिस्ट से बात करें।
  • खुद को धीरे-धीरे नए रूटीन, नए शौक और आत्मविश्वास से जोड़ें।

संबंधित विषय:

रिश्ते

रिलेशनशिप

Relationship Advice

Updated on:

26 Aug 2025 01:24 pm

Published on:

26 Aug 2025 01:21 pm

Monkey-Barring क्या है? ब्रेकअप से भी ज्यादा देता है तकलीफ, जानें कैसे

