Monkey-Barring क्या है? ब्रेकअप से भी ज्यादा देता है तकलीफ, जानें कैसे

Monkey-Barring: कॉर्पोरेट दुनिया में आपने जरूर देखा होगा कि कई लोग नौकरी करते हुए भी अगली नौकरी की तलाश में रहते हैं। कुछ करियर ग्रोथ के लिए, तो कुछ इसलिए क्योंकि वे मौजूदा नौकरी से खुश नहीं होते। अब ऐसा ही पैटर्न डेटिंग की दुनिया में भी देखने को मिल रहा है। इसे कहते हैं Monkey-Barring या Monkey Branching। यानी एक रिश्ते से पूरी तरह बाहर निकले बिना ही दूसरा रिश्ता तलाशना। जैसे बंदर एक टहनी को पकड़े रहते हैं, और तभी दूसरी पर छलांग लगाते हैं जब दूसरी हाथ में आ जाए।