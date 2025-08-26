Monkey-Barring क्या है? ब्रेकअप से भी ज्यादा देता है तकलीफ, जानें कैसे

Monkey-Barring: कॉर्पोरेट दुनिया में आपने जरूर देखा होगा कि कई लोग नौकरी करते हुए भी अगली नौकरी की तलाश में रहते हैं। कुछ करियर ग्रोथ के लिए, तो कुछ इसलिए क्योंकि वे मौजूदा नौकरी से खुश नहीं होते। अब ऐसा ही पैटर्न डेटिंग की दुनिया में भी देखने को मिल रहा है। इसे कहते हैं Monkey-Barring या Monkey Branching। यानी एक रिश्ते से पूरी तरह बाहर निकले बिना ही दूसरा रिश्ता तलाशना। जैसे बंदर एक टहनी को पकड़े रहते हैं, और तभी दूसरी पर छलांग लगाते हैं जब दूसरी हाथ में आ जाए।
इस ट्रेंड में लोग अपने पार्टनर को बिना बताए धीरे-धीरे किसी और की तरफ खिंचने लगते हैं। भले ही शारीरिक धोखा न हो, लेकिन भावनात्मक धोखा तो होता ही है। भरोसा टूट जाता है, और यही चीज कई बार ब्रेकअप से भी ज्यादा चोट पहुंचाती है।
भारतीय समाज में तो और भी दबाव है, क्योंकि डेटिंग को अक्सर शादी से जोड़ा जाता है। ऐसे में कई लोग मौजूदा पार्टनर को पकड़कर रखते हैं और साथ-साथ किसी और की तलाश भी करते रहते हैं।
ब्रेकअप वैसे भी दर्दनाक होते हैं, लेकिन Monkey-Barring ज़्यादा गहरा घाव छोड़ता है। क्योंकि आपको लगता है कि रिश्ता ठीक चल रहा था, और अचानक आप रिप्लेस कर दिए गए। इससे इंसान खुद को दोष देने लगता है, खुद की वैल्यू पर शक करने लगता है। असल में ये उनकी कमजोरी है, आपकी नहीं।