Healthy Relationship Signs: दिल के लिए सेफ पार्टनर चाहिए? देखें ये 5 छुपे हुए ग्रीन फ्लैग्स

Green Flags in Relationship|फोटो सोर्स – Freepik
Healthy Relationship Signs: आजकल हर कोई डेटिंग में रेड फ्लैग्स की बात करता है, लेकिन असली गेम चेंजर तो ग्रीन फ्लैग्स होते हैं। ये वो छोटे-छोटे सिग्नल्स हैं जो बताते हैं कि सामने वाला इंसान जेन्युइनली अच्छा है। लेकिन अक्सर लोग इन्हें नोटिस ही नहीं करते। आइए जानते हैं 5 ऐसे रेयर ग्रीन फ्लैग्स जो हर हेल्दी रिलेशनशिप की बुनियाद होते हैं।
सबसे बड़ा ग्रीन फ्लैग ये है कि आर्गुमेंट के टाइम भी उनका टोन रिस्पेक्टफुल रहता है। वो चिल्लाते नहीं, गालियां नहीं देते, और ना ही पर्सनल अटैक करते हैं। ये दिखाता है कि वो इमोशंस को मैनेज करना जानते हैं। जो लोग गुस्से में भी शांत रह सकें, वो लॉन्ग टर्म में सबसे सेफ पार्टनर होते हैं।
बहुत लोग सोचते हैं कि अगर सामने वाला सच में प्यार करता है तो उसे अपने आप सब समझ आना चाहिए। लेकिन मैच्योर लोग ऐसा नहीं करते। वो अपनी फीलिंग्स क्लियरली शेयर करते हैं। "मुझे ऐसा लग रहा है" या "मुझे ये चाहिए" वो डायरेक्ट बात करते हैं। इससे रिलेशनशिप में कन्फ्यूजन नहीं रहती और दोनों को कम्फर्ट मिलता है।
जब आप किसी चीज में आगे बढ़ते हैं, जैसे कि नई जॉब मिले, नया स्किल सीखें, या कोई अचीवमेंट हो तब वो जेन्युइनली खुश होते हैं। इन्सिक्योर लोग आपकी सक्सेस से थ्रेटेंड फील करते हैं, लेकिन सही पार्टनर आपका सबसे बड़ा चीयरलीडर होता है। ये दिखाता है कि वो आपको डाउन रखना नहीं चाहते, बल्कि आपको बेस्ट वर्जन बनते देखना चाहते हैं।
"सॉरी, लेकिन तुमने भी तो ऐसा किया था"… ये सच्ची माफी नहीं है। रियल ग्रीन फ्लैग तब है जब कोई सिंपल और ऑनेस्ट तरीके से कहे, "गलती मेरी थी, सॉरी"। बिना बट, बिना एक्सक्यूज, बिना ब्लेम शिफ्टिंग। ये दिखाता है कि उनके लिए ईगो से ज्यादा रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है। और ये क्वालिटी बहुत रेयर है।
वेटर, ड्राइवर, हाउसकीपिंग स्टाफ के साथ कैसा बिहेव करते हैं ये बहुत कुछ कहता है। अगर कोई आपके सामने तो स्वीट है लेकिन दूसरों के साथ रूड है, तो समझ जाइए कि एक्ट कर रहे हैं। जो लोग हर किसी के साथ रिस्पेक्ट से पेश आते हैं, उनका कैरेक्टर जेन्युइन होता है। ये कंसिस्टेंसी ही असली ग्रीन फ्लैग है।
