Healthy Relationship Signs: दिल के लिए सेफ पार्टनर चाहिए? देखें ये 5 छुपे हुए ग्रीन फ्लैग्स

Healthy Relationship Signs: आजकल हर कोई डेटिंग में रेड फ्लैग्स की बात करता है, लेकिन असली गेम चेंजर तो ग्रीन फ्लैग्स होते हैं। ये वो छोटे-छोटे सिग्नल्स हैं जो बताते हैं कि सामने वाला इंसान जेन्युइनली अच्छा है। लेकिन अक्सर लोग इन्हें नोटिस ही नहीं करते। आइए जानते हैं 5 ऐसे रेयर ग्रीन फ्लैग्स जो हर हेल्दी रिलेशनशिप की बुनियाद होते हैं।