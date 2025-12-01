Manoj Bajpayee Relationship : त्याग दो ये चीजें… मनोज बाजपेयी ने 19 साल शादीशुदा जीवन के बाद बताएं ये टिप्स

मनोज बाजपेयी की फाइल फोटो | Photo - instagram/bajpayee.manoj
Manoj Bajpayee Relationship Tips : वेब सीरीज "द फैमिली मैन" के नए सीजन के आने के बाद एक्टर मनोज बाजपेयी फिर से चर्चा में हैं। मनोज की खुशहाल शादीशुदा जिंदगी को 19 साल हो चुके हैं। इस आधार पर एक्टर ने हैप्पी मैरिड लाइफ (Happy Married life) के लिए कुछ रिलेशनशिप टिप्स (Relationship Tips) शेयर किए हैं। ये टिप्स खुशहाल वैवाहिक जीवन के लिए काम आ सकते हैं।
मनोज बाजपेयी ने 'ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे' के साथ बातचीत में अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर कई बातें बताई हैं। इसी दौरान वो अपनी 19 साल की शादीशुदा जिंदगी को लेकर भी कुछ अनुभव शेयर किया।
मनोज ने कहा कि प्यार करना मुश्किल है। आपको अपना अहंकार, अपना घमंड, अपने बारे में सब कुछ त्याग करना होगा। तभी आप शादी नाम के एक मजबूत रिश्ते में लंबे समय तक टिक सकते हैं। हालांकि, मनोज की ये चंद लाइनें सफल रिश्ते को लेकर बहुत सटीक बात कह रही है।
अगर आप भी चाहते हैं कि आपका रिश्ता खुशहाल और मजबूती के साथ बना रहे तो "अहंकार, घमंड" जैसी बुरी आदतों को दूर करना होगा। अगर ये चीजें रिश्ते के बीच आती हैं तो रिश्ते में तालमेल बैठ नहीं पाएगा। इस तरह की बातों को अक्सर रिलेशनशिप एक्सपर्ट बताते भी हैं। शायद अहंकार, घमंड को हटा पाना इतना सहज भी नहीं है, इसलिए तो मनोज कह रहे हैं कि प्यार करना मुश्किल है…।
मनोज बाजपेयी शबाना रजा के साथ डेट करने के बाद शादी किए। दोनों साल 2006 में शादी किए। शादी के करीब 5 साल बाद दोनों माता-पिता बने। इनकी एक बेटी भी है। मनोज बाजपेयी असल जिंदगी में भी परफेक्ट फैमिल मैन बताए जाते हैं। बता दें, इनकी वाइफ भी कई फिल्मों में काम कर चुकी हैं। वहीं, कई रिपोर्ट्स में शबाना उनकी दूसरी पत्नी बताई जाती हैं। मनोज ने अपनी दूसरी शादी को कभी दुनिया के सामने लाया नहीं।
