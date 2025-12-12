12 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रिलेशनशिप

Relationship Tips: रिलेशनशिप के 10 फनी सीक्रेट्स, जिन्हें सुनकर हर कपल कहेगा “यही है हमारा रिश्ता”

Relationship Tips: प्यार सिर्फ रोमांस, फूल और वादों का नाम नहीं है, कभी-कभी इसमें चिड़चिड़ापन, छोटी-छोटी लड़ाइयां और ऐसे फनी पल भी शामिल होते हैं जिन पर बाद में बैठकर हंसी रुकती ही नहीं।तो चलिए… शुरू करते हैं वो सीक्रेट्स जो कपल्स को एक-दूसरे से जोड़े रखते हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

MEGHA ROY

Dec 12, 2025

Funny Relationship Tips, Couple Funny Secrets, Cute Couple Moments, Relationship Fun Ideas,

Couples Funny Things in Relationship|फोटो सोर्स - Freepik

Relationship Tips: रिलेशनशिप कितने भी परफेक्ट दिखें, असल मजा तो उन छोटी-छोटी फनी आदतों और चालू नोकझोंक में छिपा होता है। हर कपल की अपनी एक यूनिक दुनिया होती है, जहां प्यार के साथ-साथ मजाक, तकरार और अनोखे नियम भी चलते हैं। यही छोटी बातें रिश्ते को असली और दिलचस्प बनाती हैं। अगर आप भी अपने रिश्ते में रोज होने वाली मजेदार हरकतों पर हंसते रहते हैं, तो ये फनी रिलेशनशिप सीक्रेट्स आपको बिल्कुल अपने जैसे लगेंगे।

गुस्से में सोना मत

बहस अगर करनी ही है, तो आराम से करो! लड़ाई कभी उतनी बड़ी नहीं रहती।हल्की-सी मुस्कान या मजाक माहौल हल्का कर देता है, और बात जल्दी सुलझती है।

हर बात पर लड़ना जरूरी नहीं

छोटी बातों को जाने देना, सीखें हर मुद्दे पर बहस जरूरी नहीं।

सिर्फ रिमाइंडर मत भेजो… दिन में एक-दो मीम भी भेज दिया करो

एक मजेदार मीम आपकी बातचीत को हल्का बनाए रखता है।ये छोटा-सा कदम बताता है कि आप दिन में भी अपने पार्टनर को याद करते हैं।

अगर दोनों चिड़चिड़े हैं… तो पहले कुछ खा लो, बातचीत बाद में

कई बार भूख गुस्से में घी का काम करती है।पहले एक स्नैक फिर चर्चा। यही असली “सेटिंग” है।

थके, भूखे या आधे सोए हुए हो तो बड़ी बातें बिल्कुल मत करो

कभी-कभी हम सही बात भी गलत टाइम पर कह देते हैं।थोड़ा इंतजार कर लो तब परिणाम हमेशा बेहतर आता है।

सालों बाद भी फ्लर्ट करना मत छोड़ो

एक छोटा-सा कॉम्प्लिमेंट, एक शरारती मेसेज या बस एक आंख मार देना भी रिश्ते में नया ताज़गी भर देता है।फ्लर्टिंग शादी के बाद बंद नहीं होती ।वहीं से तो असली मजा शुरू होता है।

पब्लिक में पार्टनर को सुधारने की जरूरत नहीं

सार्वजनिक रूप से किसी की गलती बताना दिल दुखा सकता है।इससे बेहतर है कि बस नजरों से बात कर लो और बाद में शांत माहौल में समझाएं।

आपके अजीब-से कपल क्विर्क्स करो

चादर खींचने की आदत हो, गलत दिशा में मोजे रखने की आदत हो या किसी टॉपिक पर रोजाना मिनी-डिबेट। ये छोटी-छोटी बातें ही तो रिश्ते को दिलचस्प बनाती हैं।

गलती हो जाए तो… एक बार-दो बार कुत्ते पर मज़ाक में डाल दो blame

सच में नहीं मजाक में! कभी-कभी हल्की-सी हंसी बड़ी तनाव वाली बात को भी हल्का कर देती है।क्यों माहौल हल्का रहता है।

खास जोक्स बनाओ


क्योंकि रिश्तों की अपनी एक अलग भाषा होती है। कई बार इन्हीं छोटी-छोटी मजेदार बातों से रिश्ते में गर्माहट बनी रहती है और मुश्किल दिनों में भी मुस्कान लौट आती है।

ये भी पढ़ें

777 Parenting Rule: 7-7-7 रूल, जेनरेशन Z बच्चों की परवरिश का नया फॉर्मूला
लाइफस्टाइल
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

12 Dec 2025 04:53 pm

Hindi News / Lifestyle News / Relationship / Relationship Tips: रिलेशनशिप के 10 फनी सीक्रेट्स, जिन्हें सुनकर हर कपल कहेगा “यही है हमारा रिश्ता”

बड़ी खबरें

View All

रिलेशनशिप

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

Akshaye Khanna की रिलेशनशिप रियलिटी, क्यों कहते हैं खुद को शादी के लायक नहीं?

Dhurandhar box office news, Relationship compatibility signs, Signs marriage material,
लाइफस्टाइल

Healthy Relationship Signs: Toxic नहीं, Magic! ये 5 ग्रीन फ्लैग्स बताते हैं रिश्ता है सच्चा

Safe Partner Signs, Dating Tips for Women, Healthy Relationship Signs, Emotional Compatibility,
रिलेशनशिप

Relationship Tips: रिश्तों को अटूट बनाने वाली ये 7 बेस्ट सलाहें

relationship tips 2025, love tips for couples, how to strengthen relationship, partner bonding tips,
रिलेशनशिप

2026 में कौन-सा होगा सबसे हॉट डेटिंग ट्रेंड?

dating behaviour 2026, modern love trends, dating predictions 2026,
रिलेशनशिप

मनोज बाजपेयी ने 19 साल शादीशुदा जीवन के बाद खोले ये राज!

Manoj Bajpayee Relationship Tips, Manoj Bajpayee Married life, Happy Married life secret, Relationship Tips In Hindi,
रिलेशनशिप
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.