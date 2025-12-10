10 दिसंबर 2025,

लाइफस्टाइल

Marriage Material Sign: "धुरंधर" स्टार Akshaye Khanna ने कहा 'मैं मैरिज मटेरियल नहीं', इन संकेतों से समझें आप क्या हैं?

Marriage Material Sign: शादी को लेकर हर किसी की अपनी टाइमिंग और तैयारियां होती हैं, लेकिन “धुरंधर” के को-स्टार अक्षय खन्ना ने अपने एक इंटरव्यू में साफ कहा कि वे खुद को अभी शादी के लायक नहीं मानते। उनके इस बयान ने लोगों के बीच एक नया सवाल खड़ा कर दिया है आखिर कौन-से संकेत बताते हैं कि कोई व्यक्ति शादी के लिए तैयार है या नहीं?

2 min read
Google source verification

भारत

image

MEGHA ROY

Dec 10, 2025

Dhurandhar box office news, Relationship compatibility signs, Signs marriage material,

Marriage tips for couples|फोटो सोर्स -akshaye_khanna_/Instagram

Marriage Material Sign: धुरंधर’ बॉक्स ऑफिस पर त्योहार जैसी धूम मचा रही है, और इसी बीच अक्षय खन्ना फिल्म की सबसे मज़बूत कड़ियों में से एक बनकर सामने आए हैं। दर्शक उनकी एक्टिंग की खूब तारीफ कर रहे हैं। इसी सफलता के बीच उनके कम दिखाई देने वाले पब्लिक अपीयरेंस और पुराने इंटरव्यूज को लेकर भी लोगों में नई उत्सुकता बढ़ी है।अक्षय ने कहा “मैं अभी तक मैरिज मटेरियल नहीं हूं।” उनका यह बयान रिश्तों की उस सच्चाई को उजागर करता है, जिसे कई लोग महसूस करते हैं लेकिन खुलकर कह नहीं पाते।तो आखिर कैसे पहचानें कि सामने वाला व्यक्ति सच में ‘मैरिज मटेरियल’ है या नहीं? आइए जानते हैं वो संकेत जो बताते हैं।

मुझे नहीं लगता मैं कभी शादी कर पाऊंगा- Akshaye Khanna

इस इंटरव्यू में, जिसे पहले Hindustan Times ने प्रकाशित किया था, Akshaye ने बिना किसी दिखावे के कहा था कि वे खुद को “मैरिज मटेरियल” मानते ही नहीं. उनके शब्द थे “मुझे नहीं लगता मैं कभी शादी कर पाऊंगा. मैं उस तरह की जिंदगी के लिए बना ही नहीं हूं। शादी सिर्फ एक कमिटमेंट नहीं, बल्कि पूरा लाइफस्टाइल बदल देने वाली चीज है.”

अभिनेता अकेले रहने में सुकून महसूस करते है

अभिनेता ने इस बातचीत में यह भी स्वीकार किया था कि उन्हें अकेले रहने में सुकून मिलता है एक ऐसी ईमानदार स्वीकारोक्ति, जिसे कई लोग महसूस तो करते हैं, मगर खुलकर बोलते नहीं. Akshaye के मुताबिक हर इंसान शादी और रिश्तों को अलग नजर से देखता है, और उनके लिए यह सफर कभी सहज नहीं रहा।

पार्टनर चुनने के संकेत

वे इंडिपेंडेंट होते हैं

इंडिपेंडेंट पार्टनर आपको जरूरत से ज़्यादा पकड़कर नहीं रखते, बल्कि अपनी जिंदगी भी अच्छे से संभालते हैं।वे अपनी खुशी, फैसले और काम खुद मैनेज कर सकते हैं।ऐसे लोग रिश्ते में सपोर्ट भी देते हैं और खुद भी संभलकर चलना जानते हैं।

वे शांत और समझदार होते हैं (लेवल-हेडेड)

तनाव में भी शांत रहने वाला पार्टनर शादी के लिए बेहतर माना जाता है।वे अपनी भावनाओं को कंट्रोल करते हैं और फैसले समझदारी से लेते हैं।ऐसे लोग रिश्तों में बातचीत से मुद्दे सुलझाते हैं और अनावश्यक ड्रामा से बचते हैं।

वे सोच-समझकर व्यवहार करते हैं (थॉटफुल)

थॉटफुल पार्टनर सिर्फ आपको ही नहीं, बल्कि दूसरों का भी सम्मान करते हैं।वे धैर्य से पेश आते हैं, अच्छी बातें कहते हैं और दूसरों की भावनाएं समझते हैं।ऐसा स्वभाव रिश्तों में शांति, सम्मान और खुशी बनाए रखता है।

वे सपोर्टिव होते हैं

सपोर्टिव पार्टनर आपके सपनों, करियर और पर्सनल गोल्स को भी अहमियत देते हैं।वे आपकी खुशी, स्ट्रगल और प्रोग्रेस में साथ खड़े रहते हैं।ऐसे लोग रिश्ते को टीमवर्क की तरह निभाते हैं, न कि मुकाबले की तरह।

वे खुद पर भरोसा रखते हैं (सेल्फ-कॉन्फिडेंट)

सेल्फ-कॉन्फिडेंट पार्टनर किसी भी रिश्ते में खुद को कमजोर महसूस नहीं करते।वे अपनी खूबियों को पहचानते हैं और मुश्किलों में टूटते नहीं।ऐसे लोग अपने लिए और आपके लिए भी मजबूती से खड़े रह पाते हैं।

मैरिज मटेरियल नहीं’ होने के कुछ संकेत


कभी-कभी लोग रिलेशनशिप में तो ठीक रहते हैं, लेकिन शादी की जिम्मेदारियों के लिए तैयार नहीं होते। अगर कोई व्यक्ति फैसलों से बचता है, खुद पर निर्भर नहीं है या भावनात्मक रूप से स्थिर नहीं दिखता, तो यह संकेत हो सकता है कि वह अभी मैरिज-रेडी नहीं। ऐसे लोग लंबे रिश्ते का वादा तो कर लेते हैं, लेकिन उसे निभाने के लिए जरूरी परिपक्वता तक नहीं पहुंचे होते।

Year Ender Relationship Tips: 2025 के Top Love Tips, पार्टनर के साथ बॉन्ड मजबूत करें इन 8 तरीकों से
रिलेशनशिप
relationship tips 2025, love tips for couples, how to strengthen relationship, partner bonding tips,

Published on:

10 Dec 2025 12:56 pm

Marriage Material Sign: "धुरंधर" स्टार Akshaye Khanna ने कहा 'मैं मैरिज मटेरियल नहीं', इन संकेतों से समझें आप क्या हैं?

