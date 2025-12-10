Amla Storage Hacks: आंवला अब नहीं होगा खराब! इस आसान जुगाड़ से महीनों तक मिलेगा हरा–ताजा स्वाद

Amla Long Term Storage|फोटो सोर्स -Freepik
Amla Storage Hacks: सर्दियां आते ही आंवला घर में जरूर आता है, लेकिन इसे ताजा रखना सबसे बड़ी चुनौती बन जाती है। दो–चार दिन बाद ही आंवला सिकुड़ने या काला पड़ने लगे तो सारा मजा खराब हो जाता है। अच्छी बात ये है कि कुछ आसान से स्टोरेज हैक्स अपनाकर आप इसे हफ्तों नहीं, बल्कि पूरे सीजन तक फ्रेश रख सकते हैं। जानिए वो आसान जुगाड़ जो आपके आंवले की शेल्फ लाइफ को मैजिक की तरह बढ़ा देगा।
आंवला विटामिन C, एंटीऑक्सीडेंट और कई जरूरी मिनरल्स का पावरहाउस है। यह इम्यूनिटी को मजबूत बनाता है, साथ ही स्किन और बालों को भीतर से पोषण देकर नेचुरल ग्लो देता है। इसके नियमित सेवन से पाचन दुरुस्त रहता है, कब्ज में राहत मिलती है और वजन भी संतुलित रहने में मदद मिलती है।
आंवले को हल्का सा उबालकर फ्रीजर में स्टोर करें।इससे इसका रंग, स्वाद और पोषक तत्व लंबे समय तक बने रहते हैं।
धोकर पूरी तरह सुखाए आंवले को कांच के जार में भरें।नमी न जाने पाए तो यह महीनों तक ताज़ा रहता है।
एक साधारण ब्राइन सॉल्यूशन (नमक+पानी) बनाकर इसमें आंवले डुबो दें। ये बिना खराब हुए लंबे समय टिकता है।
कटे हुए आंवले को 2–3 दिन धूप में सुखाकर ग्राइंड कर लें, इससे बना पाउडर सालभर चलता है।
स्लाइस काटकर ओवन/एयरफ्रायर में डीहाइड्रेट करें। यह स्नैक की तरह भी खाया जा सकता है और खराब भी नहीं होता।
कटी हुई फांकें गुड़ की चाशनी या शहद में स्टोर करें। ये प्राकृतिक प्रेज़र्वेटिव की तरह काम करते हैं।
पूरे आंवले को पेपर टॉवल में लपेटकर ग्लास बॉक्स में रखें।फ्रिज में 1–2 महीने तक बिलकुल फ्रेश बने रहते हैं।
