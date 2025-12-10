10 दिसंबर 2025,

लाइफस्टाइल

Amla Storage Hacks: आंवला अब नहीं होगा खराब! इस आसान जुगाड़ से महीनों तक मिलेगा हरा–ताजा स्वाद

Amla Storage Hacks: पूरे साल आंवला खाने के कई फायदे हैं। इसमें मौजूद विटामिन C इम्यूनिटी और सुंदरता दोनों के लिए रामबाण है। ऐसे में अगर आप आंवला को लंबे समय तक स्टोर करना चाहते हैं, तो यहां कुछ आसान तरीके हैं।

भारत

image

MEGHA ROY

Dec 10, 2025

Amla Preservation Tips, Amla Fresh Storage Jugad,

Amla Long Term Storage|फोटो सोर्स -Freepik

Amla Storage Hacks: सर्दियां आते ही आंवला घर में जरूर आता है, लेकिन इसे ताजा रखना सबसे बड़ी चुनौती बन जाती है। दो–चार दिन बाद ही आंवला सिकुड़ने या काला पड़ने लगे तो सारा मजा खराब हो जाता है। अच्छी बात ये है कि कुछ आसान से स्टोरेज हैक्स अपनाकर आप इसे हफ्तों नहीं, बल्कि पूरे सीजन तक फ्रेश रख सकते हैं। जानिए वो आसान जुगाड़ जो आपके आंवले की शेल्फ लाइफ को मैजिक की तरह बढ़ा देगा।

आंवला में पाए जाने वाले फायदे

आंवला विटामिन C, एंटीऑक्सीडेंट और कई जरूरी मिनरल्स का पावरहाउस है। यह इम्यूनिटी को मजबूत बनाता है, साथ ही स्किन और बालों को भीतर से पोषण देकर नेचुरल ग्लो देता है। इसके नियमित सेवन से पाचन दुरुस्त रहता है, कब्ज में राहत मिलती है और वजन भी संतुलित रहने में मदद मिलती है।

उबालकर फ्रीज करें

आंवले को हल्का सा उबालकर फ्रीजर में स्टोर करें।इससे इसका रंग, स्वाद और पोषक तत्व लंबे समय तक बने रहते हैं।

कांच की एयर–टाइट बोतल में रखें

धोकर पूरी तरह सुखाए आंवले को कांच के जार में भरें।नमी न जाने पाए तो यह महीनों तक ताज़ा रहता है।

आंवला नमक–पानी में संरक्षित करें

एक साधारण ब्राइन सॉल्यूशन (नमक+पानी) बनाकर इसमें आंवले डुबो दें। ये बिना खराब हुए लंबे समय टिकता है।

धूप में सुखाकर पाउडर बनाएं

कटे हुए आंवले को 2–3 दिन धूप में सुखाकर ग्राइंड कर लें, इससे बना पाउडर सालभर चलता है।

आंवला स्लाइस को डीहाइड्रेट करें

स्लाइस काटकर ओवन/एयरफ्रायर में डीहाइड्रेट करें। यह स्नैक की तरह भी खाया जा सकता है और खराब भी नहीं होता।

गुड़ या शहद में स्टोर करें

कटी हुई फांकें गुड़ की चाशनी या शहद में स्टोर करें। ये प्राकृतिक प्रेज़र्वेटिव की तरह काम करते हैं।

ग्लास कंटेनर + रेफ्रिजरेटर कॉम्बो

पूरे आंवले को पेपर टॉवल में लपेटकर ग्लास बॉक्स में रखें।फ्रिज में 1–2 महीने तक बिलकुल फ्रेश बने रहते हैं।

Healthy Lifestyle

Updated on:

10 Dec 2025 01:45 pm

Published on:

10 Dec 2025 01:42 pm

Hindi News / Lifestyle News / Amla Storage Hacks: आंवला अब नहीं होगा खराब! इस आसान जुगाड़ से महीनों तक मिलेगा हरा–ताजा स्वाद

