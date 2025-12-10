Amla Storage Hacks: आंवला अब नहीं होगा खराब! इस आसान जुगाड़ से महीनों तक मिलेगा हरा–ताजा स्वाद

Amla Storage Hacks: सर्दियां आते ही आंवला घर में जरूर आता है, लेकिन इसे ताजा रखना सबसे बड़ी चुनौती बन जाती है। दो–चार दिन बाद ही आंवला सिकुड़ने या काला पड़ने लगे तो सारा मजा खराब हो जाता है। अच्छी बात ये है कि कुछ आसान से स्टोरेज हैक्स अपनाकर आप इसे हफ्तों नहीं, बल्कि पूरे सीजन तक फ्रेश रख सकते हैं। जानिए वो आसान जुगाड़ जो आपके आंवले की शेल्फ लाइफ को मैजिक की तरह बढ़ा देगा।