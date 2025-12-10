10 दिसंबर 2025,

लाइफस्टाइल

Rahul Bhatia Wife: इंडिगो के मालिक राहुल भाटिया की पत्नी कौन हैं, डिप्लोमा करके बनीं सफल बिजनेस वुमेन

Indigo Rahul Bhatia Wife : इंडिगो 20 साल से एयरलाइंस की दुनिया में है। पर, कुछ दिनों से Indigo Crisis की खबरें आ रही हैं। आइए, इंडिगो के मालिक राहुल भाटिय की पत्नी रोहिणी भाटिया (Rohini Bhatia) के बारे में खास बातें जानते हैं, जो बिजनेस की दुनिया में सफल मानी जाती हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Ravi Gupta

Dec 10, 2025

Rahul Bhatia Wife Name, Rahul Bhatia Wife Kaun Hai, Rahul Bhatia wedding, Rohini Bhatia,

राहुल भाटिया और रोहिणी भाटिया की फाइल फोटो | Photo Design- Patrika

Indigo co founder Rahul Bhatia Wife : इंडिगो की फ्लाइट्स कैंसिल होने के बाद लगातार खबरें आ रही हैं। करीब 20 साल के बाद इंडिगो एक संकट (Indigo Crisis News) से गुजरते दिख रहा है। अरबपति बिजनेसमैन राहुल भाटिया को लेकर चर्चा चल रही है। चलिए, अब ये जानते हैं कि राहुल भाटिया की पत्नी (Rahul Bhatia Wife) कौन हैं और वो रियल लाइफ में क्या करती हैं?

Rahul Bhatia Wife Name | राहुल भाटिया की पत्नी

इंडिगो के को-फाउंडर राहुल भाटिया ने रोहिणी भाटिया के साथ शादी की। रोहिणी भाटिया एक सफल बिजनेसवुमने बताई जाती हैं। जो इंडिगो के बिजनेस को आगे बढ़ाने में भी योगदान दे चुकी हैं। चलिए, रोहिणी भाटिया की एजुकेशन, बिजनेस लाइफ आदि के बारे में जानते हैं-

Rahul Bhatia Family | राहुल भाटिया की फैमिली

राहुल भाटिया के पिता का नाम कपिल भाटिया है। कपिल भाटिया दुनिया के टॉप बिजनेसमैन में आते हैं। बिजनेस की दुनिया में इन बाप-बेटे की जोड़ी को फोर्ब्स ने 'फादर-सन डुओ' कहा है। चलिए, अब राहुल भाटिया का परिवार एक नजर में देखते हैं-

रोहिणी भाटिया क्या करती हैं?

रोहिणी भाटिया इंटरग्लोब फाउंडेशन (InterGlobe Foundation) की हेड हैं जो ग्रुप की नॉन-प्रॉफिट विंग को संभाल रही हैं। ये एनजीओ कम्युनिटी आउटरीच, हेरिटेज रिस्टोरेशन और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन पर काम करती है।

IndiGo बोर्ड में थीं नॉन-इंडिपेंडेंट डायरेक्टर

इंडिगो में रोहिणी भाटिया काम कर चुकी हैं। साल 2019 में इंडिगो बोर्ड में नॉन-एग्जीक्यूटिव, नॉन-इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनीं और फिर 2022 में इस्तीफा दे दीं। हालांकि, संपत्ति की बात होने पर इनका जिक्र किया जाता है। साथ ही इनका योगदान भी अव्वल बताया जाता है।

Rohini Bhatia Education | रोहिणी भाटिया एजुकेशन

रोहिणी के बारे में बहुत सारी बातें पब्लिकली नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात का जिक्र है कि वो टेक्सटाइल डिजाइनिंग में डिप्लोमा होल्डर हैं। वहीं, अगर राहुल भाटिया के एजुकेशन की बात करें तो वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई किए हैं।

परिवारिक मजबूती है इंडिगो की सफलता का राज

बिजनेस के विशेषज्ञ कहते हैं कि इंडिगो की नींव परिवारिक मजबूती पर टिकी है। राहुल अपने पिता के साथ मिलकर आगे बढ़ रहे हैं और फिर शादी के बाद पत्नी भी उनका साथ दे रही हैं। इस तरह से दो दशक से इंडिगो का सफर जारी है।

Rahul Bhatia Education Qualification

Published on:

10 Dec 2025 01:12 pm

Hindi News / Lifestyle News / Rahul Bhatia Wife: इंडिगो के मालिक राहुल भाटिया की पत्नी कौन हैं, डिप्लोमा करके बनीं सफल बिजनेस वुमेन

लाइफस्टाइल

