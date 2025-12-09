9 दिसंबर 2025,

मंगलवार

लाइफस्टाइल

Boiled Amla Benefits: छोटे फल की बड़ी ताकत! उबालकर आंवला खाने के दोगुने फायदे

Boiled Amla Benefits: आंवला जितना छोटा दिखता है, उसके फायदे उतने ही शक्तिशाली होते हैं। और जब इसे उबालकर खाया जाए, तो इसके पोषण लाभ कई गुना बढ़ जाते हैं। आइए जानते हैं, उबला आंवला खाने के 10 कमाल के फायदे।

भारत

image

MEGHA ROY

Dec 09, 2025

Amla winter superfood|फोटो सोर्स – Freepik

Boiled Amla Benefits: आंवला जितना छोटा दिखाई देता है, उसके फायदे उतने ही शक्तिशाली होते हैं और जब इसे उबालकर खाया जाए, तो इसके पोषण लाभ कई गुना बढ़ जाते हैं। उबला आंवला पाचन से लेकर इम्यूनिटी तक, शरीर के हर हिस्से पर सकारात्मक असर डालता है।आयुर्वेद भी मानते हैं कि गर्म पानी में हल्का उबाला गया आंवला शरीर में तेजी से अवशोषित होता है और विटामिन C को बेहतर तरीके से सपोर्ट करता है। अगर आप प्राकृतिक ऊर्जा, ग्लोइंग स्किन और मजबूत बाल चाहते हैं, तो उबला आंवला आपकी डेली डाइट में जरूर होना चाहिए।

विटामिन C का पावरहाउस

आंवला विटामिन C का बहुत बड़ा स्रोत है संतरे से भी कई गुना ज्यादा ।उबला लेने के बाद भी इसका विटामिन C काफी हद तक बना रहता है।यह आपकी इम्यूनिटी मजबूत करता है, जिससे सर्दी-ज़ुकाम और इंफेक्शन से बचाव होता है।

पाचन को मजबूत बनाए

उबला आंवला फाइबर से भरपूर होता है।सुबह खाली पेट इसे खाने से कब्ज में राहत मिलती है, एसिडिटी कम होती है , आंतें साफ रहती हैं और आपका पाचन तंत्र सुचारू रूप से काम करता है।

खून साफ करे और हीमोग्लोबिन बढ़ाए

आंवला शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं के बनने में मदद करता है।साथ ही यह आयरन के अवशोषण को बढ़ाता है।इससे खून साफ रहता है और हीमोग्लोबिन स्तर बढ़ता है, इसलिए एनीमिया वाले लोगों के लिए यह बहुत लाभकारी है।

त्वचा को चमकदार और जवान बनाए

आंवले में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन C आपकी त्वचा को अंदर से पोषण देते हैं।यह झुर्रियां,फाइन लाइन्स और दाग-धब्बे को कम करते हैं और त्वचा को निखारते हैं। उबला आंवला रोज खाने से चेहरा ग्लो करने लगता है।

बालों के लिए वरदान

आंवला बालों को मज़बूत बनाता है और जड़ों को पोषण देता है।इसे रोज खाने से हेयर फॉल कम होता है,बाल घने होते हैं और
समय से पहले बाल सफेद होने की समस्या भी कम होती है।

शुगर लेवल को संतुलित रखे

आंवला क्रोमियम का अच्छा स्रोत है, जो शरीर में इंसुलिन संवेदनशीलता बढ़ाता है।मधुमेह के मरीज उबला आंवला या इसका पानी पीकर अपने ब्लड शुगर को बेहतर नियंत्रण में रख सकते हैं।

आंखों की रोशनी बढ़ाए

आंवले में मौजूद कैरोटीन आंखों के लिए फायदेमंद होता है।यह आंखों की रोशनी बढ़ाने में मदद करता है और मोतियाबिंद व अन्य आंखों के संक्रमण से बचाता है।

वजन घटाने में मददगार

उबला आंवला फाइबर में ज्यादा और कैलोरी में कम होता है।
यह मेटाबॉलिज़्म बढ़ाता है और पेट लम्बे समय तक भरा रखता है, जिससे ओवरईटिंग कम होती है।
वजन घटाने वाले लोगों के लिए यह कमाल का सुपरफूड है।

दिल को सेहतमंद रखे

आंवला खराब कोलेस्ट्रॉल (LDL) कम करने में मदद करता है।
यह रक्त वाहिकाओं को साफ और लचीला बनाए रखता है, जिससे हार्ट अटैक का जोखिम कम होता है।
ब्लड प्रेशर भी नियंत्रित रहता है।

शरीर की गर्मी को शांत करे

आयुर्वेद के अनुसार, आंवला पित्त दोष को शांत करता है।
गर्मी के मौसम में उबला आंवला शरीर में ठंडक बनाए रखता है और गर्मी से होने वाली परेशानियां कम करता है।

उबला आंवला कैसे खाएं?

  • आंवले को अच्छी तरह धो लें।
  • पानी में तब तक उबालें, जब तक यह थोड़ा नरम न हो जाए।
  • ठंडा होने पर इसका बीज निकाल लें।
  • आप इसे ऐसे ही खा सकते हैं या चाहें तो हल्का सा सेंधा नमक/काला नमक मिला लें।

Updated on:

09 Dec 2025 03:31 pm

Published on:

09 Dec 2025 03:29 pm

Hindi News / Lifestyle News / Boiled Amla Benefits: छोटे फल की बड़ी ताकत! उबालकर आंवला खाने के दोगुने फायदे

