Boiled Amla Benefits: छोटे फल की बड़ी ताकत! उबालकर आंवला खाने के दोगुने फायदे

Boiled Amla Benefits: आंवला जितना छोटा दिखाई देता है, उसके फायदे उतने ही शक्तिशाली होते हैं और जब इसे उबालकर खाया जाए, तो इसके पोषण लाभ कई गुना बढ़ जाते हैं। उबला आंवला पाचन से लेकर इम्यूनिटी तक, शरीर के हर हिस्से पर सकारात्मक असर डालता है।आयुर्वेद भी मानते हैं कि गर्म पानी में हल्का उबाला गया आंवला शरीर में तेजी से अवशोषित होता है और विटामिन C को बेहतर तरीके से सपोर्ट करता है। अगर आप प्राकृतिक ऊर्जा, ग्लोइंग स्किन और मजबूत बाल चाहते हैं, तो उबला आंवला आपकी डेली डाइट में जरूर होना चाहिए।