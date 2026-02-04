क्या है ऑनलाइन कोरियन गेम, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का ऐसा नशा ,जो ले रहा है बच्चों की जान

एक 'साइलेंट किलर' गाजियाबाद की घटना बताती है कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का बिना रोक-टोक इस्तेमाल बच्चों को अवसाद (Depression) और अकेलेपन की ओर धकेल रहा है। मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि बच्चे अब असली दुनिया से कटकर 'वर्चुअल दुनिया' (Virtual World) में जीने लगे हैं। जब उन्हें गेम में हार मिलती है या गेम का कोई टास्क पूरा नहीं होता, तो वे इसे अपनी निजी जिंदगी की हार मान लेते हैं। रात-रात भर जागकर गेम खेलना, परिवार से बात न करना और चिड़चिड़ा हो जाना—ये सब खतरे की घंटियां हैं।