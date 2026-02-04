Tea Side Effects On Skin: रस्क-चाय कॉम्बो पसंद है? स्किन के लिए बन सकती है सबसे बड़ी दुश्मन

Tea Side Effects On Skin: अक्सर लोग चाय के साथ रस्क डुबोकर खाने को एक मामूली आदत मानते हैं, लेकिन स्किन एक्सपर्ट्स के मुताबिक यह कॉम्बिनेशन आपकी त्वचा के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। ज्यादा शक्कर, रिफाइंड कार्ब्स और बार-बार चाय पीने की आदत शरीर में सूजन और ग्लाइकेशन को बढ़ा सकती है, जिसका असर सीधे स्किन पर दिखता है। नतीजा पिंपल्स, डलनेस और समय से पहले एजिंग। इसलिए अगर आपको अपनी त्वचा का ख्याल है, तो इस रोज़मर्रा की आदत पर ध्यान देना जरूरी है।