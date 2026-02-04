4 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

Tea Side Effects On Skin: रस्क-चाय कॉम्बो पसंद है? स्किन के लिए बन सकती है सबसे बड़ी दुश्मन

Tea Side Effects On Skin: भारत में चाय के साथ रस्क खाना एक आम आदत है। सुबह की शुरुआत हो या शाम की थकान, चाय और रस्क का साथ कई लोगों को सुकून देता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह आदत आपकी त्वचा को धीरे-धीरे नुकसान पहुंचा सकती है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

MEGHA ROY

Feb 04, 2026

Tea Causes Acne, Glowing Skin Tips Hindi,Tea Addiction Side Effects,

Tea Rusk Bad for Skin|फोटो सोर्स – Freepik

Tea Side Effects On Skin: अक्सर लोग चाय के साथ रस्क डुबोकर खाने को एक मामूली आदत मानते हैं, लेकिन स्किन एक्सपर्ट्स के मुताबिक यह कॉम्बिनेशन आपकी त्वचा के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। ज्यादा शक्कर, रिफाइंड कार्ब्स और बार-बार चाय पीने की आदत शरीर में सूजन और ग्लाइकेशन को बढ़ा सकती है, जिसका असर सीधे स्किन पर दिखता है। नतीजा पिंपल्स, डलनेस और समय से पहले एजिंग। इसलिए अगर आपको अपनी त्वचा का ख्याल है, तो इस रोज़मर्रा की आदत पर ध्यान देना जरूरी है।

रस्क- स्वाद अच्छा, पोषण कम

रस्क देखने में भले ही हल्का और हेल्दी लगे, लेकिन असलियत कुछ और है। ज्यादातर रस्क मैदा, रिफाइंड शुगर, सस्ते तेल और प्रिजर्वेटिव्स से बने होते हैं। इनमें फाइबर और जरूरी पोषक तत्व लगभग नहीं के बराबर होते हैं। जब आप इसे चाय के साथ खाते हैं, तो शरीर में ब्लड शुगर तेजी से बढ़ता है, जिसका असर सीधे स्किन पर पड़ता है।

चाय और शुगर स्पाइक का असर त्वचा पर

चाय में मौजूद कैफीन और रस्क की रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स मिलकर शरीर में इंफ्लेमेशन बढ़ाते हैं। यही सूजन आगे चलकर मुंहासों, रेडनेस और स्किन डलनेस की वजह बन सकती है। बार-बार ब्लड शुगर बढ़ने से कोलेजन भी कमजोर होता है, जिससे समय से पहले झुर्रियां दिखने लगती हैं।

पेट खराब, स्किन खराब

आपने सुना होगा गट हेल्थ अच्छी तो स्किन अच्छी। रस्क आंतों में अच्छे बैक्टीरिया को नुकसान पहुंचाता है और हानिकारक बैक्टीरिया को बढ़ावा देता है। इसका नतीजा होता है कब्ज, ब्लोटिंग और खराब पाचन। जब शरीर टॉक्सिन्स बाहर नहीं निकाल पाता, तो वही टॉक्सिन्स पिंपल्स, एलर्जी और स्किन रैश के रूप में नजर आते हैं।

स्किन को ड्राई और बेजान बना सकता है

चाय में मौजूद कैफीन शरीर को डिहाइड्रेट करता है। वहीं रस्क में कोई हेल्दी फैट नहीं होता जो त्वचा को नमी दे सके। इसका असर यह होता है कि स्किन रूखी, खिंची-खिंची और बेजान लगने लगती है।

बेहतर विकल्प क्या हो सकते हैं?

अगर आप चाय छोड़ नहीं सकते, तो उसके साथ कुछ हेल्दी ऑप्शन चुनें। जैसे भुने मखाने, सींग-चना, मुट्ठी भर नट्स या घर का बना होल-ग्रेन स्नैक। इससे न सिर्फ आपकी स्किन बल्कि ओवरऑल हेल्थ भी बेहतर रहेगी।

ये भी पढ़ें

Herbal Tea Vs Coffee: दिमाग को रॉकेट की तरह चलाना है या पेट को रखना है साफ? जानिए आपके लिए कौन सी मॉर्निंग ड्रिंक है बेस्ट
लाइफस्टाइल
Natural Detox Drink in Morning, Healthy Morning Habits Drink,Herbal Tea for Immunity

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

04 Feb 2026 05:05 pm

Hindi News / Lifestyle News / Tea Side Effects On Skin: रस्क-चाय कॉम्बो पसंद है? स्किन के लिए बन सकती है सबसे बड़ी दुश्मन

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

New Skincare Trends 2026: HOCl स्प्रे क्या है? स्किन केयर का नया ट्रेंड या सोशल मीडिया का नया चोचला? जानिए सच्चाई

HOCl spray, HOCl spray skincare, hypochlorous acid spray, new skincare trends 2026, HOCl spray for acne,
लाइफस्टाइल

Cyber Trap: स्क्रीन के पीछे छुपा कातिल, गैजेट्स के दुरुपयोग पर पुलिस की बड़ी एडवाइजरी

राष्ट्रीय

Dark Chocolate for Eye Health: 50–90% कोको वाली डार्क चॉकलेट आंखों की रोशनी बढ़ाने में मददगार, जानिए अन्य फायदे

foods that improve vision, eye health tips, natural eye care, dark chocolate health benefits,
लाइफस्टाइल

Cassadaga Psychic City: ​मुर्दों से बात करने वाला शहर! जहां विज्ञान भी हार मान गया, वहां आत्माओं से होती है गुफ्तगू

दुनिया का साइकिक कैपिटल, America ghost town Cassadaga
अजब गजब

Ghaziabad Triple Suicide: मोबाइल गेम बना जानलेवा? यूपी की घटना से पेरेंट्स के लिए बड़ा अलर्ट, बच्चों को Mobile Addiction से कैसे रखें दूर

children gaming addiction effects, mobile phone misuse kids, digital addiction awareness,
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.