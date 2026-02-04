Dark Chocolate for Eye Health: 50–90% कोको वाली डार्क चॉकलेट आंखों की रोशनी बढ़ाने में मददगार, जानिए अन्य फायदे

Dark Chocolate for Eye Health: डार्क चॉकलेट को अक्सर स्वाद और मूड बूस्टर से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन हालिया हेल्थ रिपोर्ट्स के मुताबिक 50-90% कोको वाली डार्क चॉकलेट आंखों की सेहत के लिए भी फायदेमंद हो सकती है। Harvard Health Publishing के अनुसार, हाई-कोको डार्क चॉकलेट में मौजूद फ्लैवोनॉयड्स आंखों में ब्लड फ्लो बेहतर करने में मदद करते हैं, जिससे नजर की स्पष्टता और फोकस में सुधार हो सकता है। यही नहीं, सीमित मात्रा में डार्क चॉकलेट का सेवन आंखों के साथ-साथ दिमाग और दिल की सेहत के लिए भी लाभकारी माना जाता है।