Kismis Benefits: मोबाइल-लैपटॉप से थकी आंखें? किशमिश बन सकती है असरदार घरेलू उपा, जान लें फायदे

Raisins for better eye health|फोटो सोर्स – Freepik
Kismis Benefits: आज के डिजिटल दौर में मोबाइल और लैपटॉप का बढ़ता इस्तेमाल आंखों पर सीधा असर डालता है, जिससे जलन, थकान और भारीपन महसूस होने लगता है। ऐसे में दवाओं के बजाय अगर आप नेचुरल उपाय अपनाना चाहते हैं, तो किशमिश आंखों की देखभाल में मददगार साबित हो सकती है। इसमें मौजूद पोषक तत्व आंखों को अंदर से मजबूती देने और रोजमर्रा की थकान कम करने में सहायक माने जाते हैं।
National Library of Medicine के अनुसा किशमिश में मौजूद प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट्स और पॉलिफेनॉल आंखों को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाने में मदद करते हैं। ये तत्व आंखों की कोशिकाओं में होने वाली सूजन को कम करते हैं और रेटिना को स्वस्थ बनाए रखने में सहायक होते हैं। यही वजह है कि नियमित रूप से किशमिश का सेवन आंखों की थकान को कम करने में मदद कर सकता है।
किशमिश, जिसे मुनक्का भी कहा जाता है, पोषक तत्वों का भंडार है। इसमें विटामिन ए पाया जाता है, जो आंखों की रोशनी बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है। इसके अलावा इसमें कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, विटामिन सी, कार्बोहाइड्रेट, प्राकृतिक शुगर और एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं। ये सभी तत्व आंखों को नुकसान से बचाने के साथ-साथ उनकी कमजोरी को भी कम करते हैं।
किशमिश में मौजूद फाइबर पाचन क्रिया को बेहतर बनाता है। यह कब्ज, गैस और अपच जैसी समस्याओं से राहत दिलाने में मदद करती है। सुबह खाली पेट भीगी हुई किशमिश खाना पेट के लिए फायदेमंद माना जाता है।
आयरन से भरपूर किशमिश शरीर में हीमोग्लोबिन बढ़ाने में मदद करती है। खासतौर पर महिलाओं और कमजोरी महसूस करने वाले लोगों के लिए यह एक आसान घरेलू उपाय है।
किशमिश में पाए जाने वाले पोटैशियम और एंटीऑक्सीडेंट्स दिल को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। यह ब्लड प्रेशर को संतुलित रखने और खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने में सहायक हो सकती है।
इसमें मौजूद पोषक तत्व शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करते हैं। बदलते मौसम में संक्रमण से बचाव के लिए किशमिश का सेवन फायदेमंद हो सकता है।
कैल्शियम और मैग्नीशियम हड्डियों को मजबूती देने में मदद करते हैं। नियमित सेवन से हड्डियों की कमजोरी और जोड़ों की समस्याओं का खतरा कम हो सकता है।
किशमिश में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स त्वचा को जवां बनाए रखने में मदद करते हैं। इससे त्वचा में निखार आता है और बालों को मजबूती मिलती है।
रात में 8–10 किशमिश पानी में भिगो दें और सुबह खाली पेट सेवन करें। इससे इसके पोषक तत्व शरीर में बेहतर तरीके से अवशोषित होते हैं।
डिसक्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह किसी क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प नहीं है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।
बड़ी खबरेंView All
लाइफस्टाइल
ट्रेंडिंग
स्वास्थ्य