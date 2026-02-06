6 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Yoga For Healthy Lifestyle: भागदौड़ भरी जिंदगी में 30 मिनट का योग नियम, सेहत का सबसे आसान फॉर्मूला

Yoga For Healthy Lifestyle: सुबह से लेकर रात तक काम, मोबाइल, तनाव और जिम्मेदारियों के बीच शरीर थक जाता है और मन बेचैन रहता है। ऐसे में अगर रोजाना सिर्फ 30 मिनट योग को अपनी दिनचर्या में शामिल कर लिया जाए, तो यह सेहत के लिए किसी वरदान से कम नहीं है।

भारत

image

MEGHA ROY

Feb 06, 2026

yoga for mental peace, daily fitness routine, healthy lifestyle , lifestyle news,

Yoga for healthy body and mind|फोटो सोर्स- Freepik

Yoga For Healthy Lifestyle: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में खुद के लिए समय निकालना सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है। लंबे समय तक बैठकर काम करना, तनाव और अनियमित दिनचर्या सेहत पर धीरे-धीरे असर डालने लगती है। ऐसे में रोजाना सिर्फ 30 मिनट का योग न केवल शरीर को एक्टिव रखता है, बल्कि मन को भी संतुलन देता है। नियमित योग अभ्यास दिल की सेहत, हड्डियों की मजबूती और मानसिक शांति के लिए एक आसान और प्रभावी फॉर्मूला है। यही वजह है कि कम समय में ज्यादा फायदा देने वाला योग आज हेल्दी लाइफस्टाइल की पहली पसंद बनता जा रहा है।

ताड़ासन

ताड़ासन देखने में जितना आसान लगता है, असर उतना ही गहरा होता है। यह आसन शरीर को सीधा रखने की आदत डालता है, जो आजकल घंटों बैठकर काम करने वालों के लिए बेहद जरूरी है। ताड़ासन करने से रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है और शरीर में ऊर्जा का संचार बेहतर होता है। रोज सुबह इसे करने से सुस्ती दूर होती है और दिन की शुरुआत हल्केपन के साथ होती है।

वृक्षासन

भागदौड़ भरी जिंदगी में संतुलन सबसे पहले बिगड़ता है चाहे वह शरीर का हो या मन का। वृक्षासन इस संतुलन को वापस लाने में मदद करता है। यह योगासन फोकस बढ़ाने के साथ-साथ पैरों की मांसपेशियों को मजबूत करता है। नियमित अभ्यास से आत्मविश्वास बढ़ता है और मन अधिक स्थिर महसूस करता है।

भुजंगासन

लंबे समय तक कुर्सी पर बैठने से पीठ दर्द और जकड़न आम समस्या बन गई है। भुजंगासन इस परेशानी में राहत देता है। यह आसन रीढ़ को लचीला बनाता है और फेफड़ों की क्षमता को बेहतर करता है। सुबह के समय इसे करने से शरीर में ताजगी बनी रहती है और थकान कम महसूस होती है।

पश्चिमोत्तानासन

यह आसन शरीर और मन दोनों को शांत करता है। पश्चिमोत्तानासन पाचन तंत्र को मजबूत करता है और पेट से जुड़ी समस्याओं में लाभ पहुंचाता है। इसके साथ ही यह मानसिक तनाव को कम करने में भी मदद करता है। दिनभर की भागदौड़ के बाद इसे करने से मन को सुकून मिलता है।

वज्रासन

वज्रासन एकमात्र ऐसा आसन है जिसे भोजन के बाद भी किया जा सकता है। यह पाचन क्रिया को बेहतर बनाता है और गैस, एसिडिटी जैसी समस्याओं से राहत देता है। रोज कुछ मिनट वज्रासन में बैठने से शरीर हल्का महसूस करता है और पेट से जुड़ी दिक्कतें कम होती हैं।

खबर शेयर करें:

Hindi News / Lifestyle News / Yoga For Healthy Lifestyle: भागदौड़ भरी जिंदगी में 30 मिनट का योग नियम, सेहत का सबसे आसान फॉर्मूला

