Yoga for Snoring: नींद में मौत का खतरा! अभी जानें खर्राटों को जड़ से खत्म करने का सबसे आसान तरीका

नाडी शोधन प्राणायाम के साथ-साथ जल नेति और रबर नेति का अभ्यास करना भी जरूरी बताया गया है। इससे नाक की सफाई और बेहतर होती है और परिणाम और अधिक प्रभावी मिलते हैं। खर्राटों को हल्के में लेने की बजाय योग के माध्यम से समय रहते समाधान अपनाना स्वास्थ्य के लिए हितकारी है। नियमित अभ्यास से न केवल नींद सुधरती है बल्कि शरीर भी अधिक ऊर्जावान महसूस करता है।