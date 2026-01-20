20 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

स्वास्थ्य

Bamboo Health Benefits: क्या आपकी थाली में भी आने वाला है बांस? दुनिया को खतरनाक बिमारियों से बचाएगा एशिया का ये पौधा!

Bamboo Health Benefits: सबसे जल्दी बढ़ने वाला बांस का पौधा अब सजावट ही नहीं, बल्कि हमारे शरीर में कई बीमारियों से हमारी रक्षा करने वाला सुपरफूड बन सकता है। आइए जानते हैं कि क्या कहती है नई रिसर्च और यह किन बीमारियों से बचा सकता है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Nidhi Yadav

Jan 20, 2026

Bamboo Health Benefits

Bamboo Health Benefits (image- gemini)

Bamboo Health Benefits: आपको पता है कि दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा बांस का होता है, जो अपने लंबे गुणों के लिए दुनिया में एक विशेष स्थान रखता है। इसके साथ ही यह सुंदर और आकर्षक चीजों के निर्माण के लिए जाना जाता है। लेकिन हाल ही में जनवरी 2026 में आई एक रिसर्च रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि बांस की कोंपलों (Bamboo Shoots) में ऐसे गुण होते हैं, जो नए सुपरफूड के रूप में आगे बढ़ सकते हैं। इसके साथ ही डायबिटीज जैसी बीमारियों में भी ये अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे।

चीन और भारत बांस के सबसे बड़े उत्पादक देश हैं। वरिष्ठ प्रोफेसर ली स्मिथ ने कहा बांस एशिया में पहले से खाया जाता है और ये दुनिया भर के आहार के लिए भी एक बड़ा विकल्प बन सकता है। आइए जानते हैं कि यह नई रिसर्च क्या कहती है और बांस की कोंपलों से कौन सी बीमारियों को ठीक होने में मदद मिल सकती है, साथ ही इसके कौन-कौन से गुण होते हैं?

क्या कहती है नई रिसर्च?(Bamboo Shoots Superfood)

एंग्लिया रस्किन यूनिवर्सिटी में हुई इस नई रिसर्च में शोधकर्ताओं ने देखा कि बांस के अंकुर प्रोटीन और फाइबर का खजाना हैं। इसमें फैट (वसा) बिल्कुल कम मात्रा में होता है। बांस की कोंपलों में अमीनो एसिड के साथ-साथ थायमिन, नियासिन, विटामिन ए, बी6 और विटामिन ई भी पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। इसमें सेलेनियम और पोटैशियम जैसे बहुत मुश्किल से मिलने वाले खनिज पाए जाते हैं।

बांस की कोंपलों से कौन सी बीमारियां ठीक हो सकती हैं?(Bamboo Shoots Disease Control)

वैज्ञानिकों ने 'ह्यूमन ट्रायल्स' के आधार पर दावा किया है कि बांस की कोंपलों का सेवन आपको इन बीमारियों से बचने में मददगार साबित हो सकता है:

  • डायबिटीज
  • दिल की बीमारियां
  • पेट और पाचन संबंधी बीमारियां
  • शरीर में जहरीले रसायन नहीं बनने देगा

बांस की कोंपलों में कौन से गुण होते हैं?(Bamboo Shoots Benefits)

  • कैलोरी कम होती है।
  • एंटी-ऑक्सीडेंट्स से भरपूर होता है।
  • एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो शरीर में सूजन होने से रोकते हैं।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह किसी क्वालीफाइड मेडिकल ओपिनियन का विकल्प नहीं है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से न आजमाएं, बल्कि इस बारे में विशेषज्ञ या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

health

health news

Published on:

20 Jan 2026 10:06 am

Hindi News / Health / Bamboo Health Benefits: क्या आपकी थाली में भी आने वाला है बांस? दुनिया को खतरनाक बिमारियों से बचाएगा एशिया का ये पौधा!

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

Nipah Virus High Alert: अब नए राज्य में हाई अलर्ट जारी! जानें क्यों दक्षिण भारत में ज्यादा फैलता है जानलेवा निपाह वायरस?

Nipah Virus High Alert
स्वास्थ्य

Ashwagandha Benefits: सोते-सोते बॉडी बनेगी! रात में बस इतनी मात्रा में लें अश्वगंधा, 2 महीने में बदल सकता है शरीर का नक्शा

Ashwagandha Benefits
स्वास्थ्य

Kawasaki Disease: वो अनजान बीमारी जो चुपके से कर रही है बच्चों के दिल पर हमला, जानिए क्या है कावासाकी डिजीज

Kawasaki Disease
स्वास्थ्य

सबका भला करने वाले ही अंत में अकेले क्यों होते हैं? Psychology ने खोला बड़ा राज!

Psychology of Loneliness
स्वास्थ्य

Hello Doctor : खाने के बाद क्यों तेज हो जाती है दिल की धड़कन? एक्सपर्ट से जानें हृदय रोग से जुड़े 5 सवालों के जवाब

hello doctor
स्वास्थ्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.