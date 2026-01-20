Bamboo Health Benefits: क्या आपकी थाली में भी आने वाला है बांस? दुनिया को खतरनाक बिमारियों से बचाएगा एशिया का ये पौधा!

Bamboo Health Benefits (image- gemini)
Bamboo Health Benefits: आपको पता है कि दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा बांस का होता है, जो अपने लंबे गुणों के लिए दुनिया में एक विशेष स्थान रखता है। इसके साथ ही यह सुंदर और आकर्षक चीजों के निर्माण के लिए जाना जाता है। लेकिन हाल ही में जनवरी 2026 में आई एक रिसर्च रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि बांस की कोंपलों (Bamboo Shoots) में ऐसे गुण होते हैं, जो नए सुपरफूड के रूप में आगे बढ़ सकते हैं। इसके साथ ही डायबिटीज जैसी बीमारियों में भी ये अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे।
चीन और भारत बांस के सबसे बड़े उत्पादक देश हैं। वरिष्ठ प्रोफेसर ली स्मिथ ने कहा बांस एशिया में पहले से खाया जाता है और ये दुनिया भर के आहार के लिए भी एक बड़ा विकल्प बन सकता है। आइए जानते हैं कि यह नई रिसर्च क्या कहती है और बांस की कोंपलों से कौन सी बीमारियों को ठीक होने में मदद मिल सकती है, साथ ही इसके कौन-कौन से गुण होते हैं?
एंग्लिया रस्किन यूनिवर्सिटी में हुई इस नई रिसर्च में शोधकर्ताओं ने देखा कि बांस के अंकुर प्रोटीन और फाइबर का खजाना हैं। इसमें फैट (वसा) बिल्कुल कम मात्रा में होता है। बांस की कोंपलों में अमीनो एसिड के साथ-साथ थायमिन, नियासिन, विटामिन ए, बी6 और विटामिन ई भी पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। इसमें सेलेनियम और पोटैशियम जैसे बहुत मुश्किल से मिलने वाले खनिज पाए जाते हैं।
वैज्ञानिकों ने 'ह्यूमन ट्रायल्स' के आधार पर दावा किया है कि बांस की कोंपलों का सेवन आपको इन बीमारियों से बचने में मददगार साबित हो सकता है:
