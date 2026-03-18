Heart Attack Recovery Injection: हार्ट अटैक के बाद रिकवरी के लिए नया इंजेक्शन, जानें कैसे काम करती है नई तकनीक

इस इंजेक्शन में “self-amplifying RNA (saRNA)” नाम की एडवांस तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। आसान भाषा में समझें तो यह तकनीक शरीर की कोशिकाओं को थोड़े समय के लिए निर्देश देती है। खास बात यह है कि ये निर्देश खुद की कॉपी भी बना लेते हैं, जिससे असर ज्यादा समय तक बना रहता है। यही वजह है कि एक ही इंजेक्शन का असर कई हफ्तों तक रह सकता है।