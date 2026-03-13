13 मार्च 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

Patrika Special News

हार्ट अटैक से बचना है, तो दिल को समझना जरूरी, जानिए क्या कहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट…

Healthy Heart Dil ka Sach Series Part 3: दिल का सच सीरीज के पार्ट 2 में हमने जाना आपके दिल का दिमाग से कितना गहरा कनेक्शन है, आपका दिल सिर्फ एक पंप नहीं इससे बढ़कर भी बहुत कुछ है आपके लिए। आज पार्ट 3 में आप जानेंगे दिल की सेहत को दुरुस्त रखने यानी Heart Attack या दिल की किसी भी बीमारी के जोखिम से बचने के लिए इसे जानना और समझना कितना जरूरी, क्या कहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट…

5 min read
Google source verification

भोपाल

image

Sanjana Kumar

Mar 13, 2026

dil ka sach healthy heart series part 3 di kya chahta hai heart attack prevention tips

dil ka sach healthy heart series part 3 di kya chahta hai heart attack prevention tips(photo AI)

Healthy Heart Dil ka Sach Series Part 3: अगत की कहानी को अगर आप ध्यान से समझें तो यह सिर्फ आपके शरीर के एक अंग की कहानी भर नहीं है, बल्कि इंसान के विकास, उसकी आदतों और उसकी जीवनशैली का पूरा लेखा-जोखा है। पिछले पार्ट 2 में हमने जाना कि दिल कैसे एक साधारण पंप से विकसित होकर आज शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंगों में से एक बन गया है। यह खून के जरिए पूरे शरीर तक ऑक्सीजन पहुंचाता है और जीवन को चलायमान बनाए रखता है।

image

पूरी खबर पढ़ने के लिए लॉगिन करें।

बड़ी खबरें

View All

Patrika Special News

ट्रेंडिंग

छत्तीसगढ़ में सूरजमुखी की खेती को बढ़ावा! किसानों के लिए नई उम्मीद...

छत्तीसगढ़ में सूरजमुखी की खेती को बढ़ावा! IGKV में 16 हाइब्रिड किस्मों का परीक्षण, किसानों के लिए नई उम्मीद...(photo-patrika)
Patrika Special News

Iran-Israel War: ईरान में युद्ध से बढ़ा पानी का संकट, 19 बड़े बांध सूखे, जानिए इजराइल ने कैसे पाई राहत?

Iran-Israel War water Crisis
Patrika Special News

RSP नेता बालेन शाह के ताज में फूल कम, कांटे ज्यादा, जानिए क्यों

Nepal Balendra Shah
Patrika Special News

दिल की धड़कनें बताती हैं आपकी मेंटल हेल्थ, जानें दिल से दिमाग का गहरा कनेक्शन…

healthy heart dil ka sach series patrika
Patrika Special News

Euthanasia: देश में इच्छामृत्यु को लेकर अदालतों ने अबतक क्या दिए फैसले, दुनिया में को किस देश ने दी सबसे पहले मान्यता?

Euthanasia in India
Patrika Special News
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.