हार्ट अटैक से बचना है, तो दिल को समझना जरूरी, जानिए क्या कहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट…

Healthy Heart Dil ka Sach Series Part 3: अगत की कहानी को अगर आप ध्यान से समझें तो यह सिर्फ आपके शरीर के एक अंग की कहानी भर नहीं है, बल्कि इंसान के विकास, उसकी आदतों और उसकी जीवनशैली का पूरा लेखा-जोखा है। पिछले पार्ट 2 में हमने जाना कि दिल कैसे एक साधारण पंप से विकसित होकर आज शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंगों में से एक बन गया है। यह खून के जरिए पूरे शरीर तक ऑक्सीजन पहुंचाता है और जीवन को चलायमान बनाए रखता है।