Euthanasia: देश में इच्छामृत्यु को लेकर अदालतों ने अबतक क्या दिए फैसले, दुनिया में को किस देश ने दी सबसे पहले मान्यता?

Euthanasia Harish Rana: भारत में हरीश राणा की मामले में 12 मार्च 2026 को आए फैसले के बाद एक बार फिर से इच्छामृत्यु (Euthanasia) को लेकर बहस शुरू हो गई है। आइए भारत और दुनिया के दूसरे मुल्कों में इच्छामृत्यु को लेकर किस देश में कब कानून बनाए गए जानते हैं। इस रिपोर्ट में देश के न्यायालयों ने कब क्या फैसला सुनाया, जानते हैं। साथ ही यह भी जानते हैं कि इच्छामृत्यु क्या है।