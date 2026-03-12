LPG Cylinder Shortage: भारत में गैस सिलेंडर का संकट! रेस्टोरेंट, विपक्ष से लेकर सरकार की चिंता बढ़ी

LPG Cylinder Shortage in India: ईरान और इजराइल-अमेरिका (Iran-Israel America War Impact) के बीच बढ़ते संघर्ष का असर भारत पर दिखने लगा है। भारत में एलपीजी सिलेंडर (LPG cylinder Crisis India) को लेकर मारामारी शुरू हो गई। भारत में एलपीजी की आपूर्ति का बड़ा हिस्सा पश्चिमी एशियाई देशों से आता है। हालांकि केंद्र सरकार का कहना है कि पहले भारत 27 देशों से तेल और ऊर्जा संसाधन खरीदता था, लेकिन पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच सरकार ने अपने नेटवर्क का विस्तार कर अब लगभग 40 देशों से आपूर्ति प्राप्त करने की व्यवस्था की है। आइए जानते हैं कि भारत में ऊर्जा जरूरतों में क्यों पड़ रही है बाधा और सरकार क्या कर रही है प्लान?