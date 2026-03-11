11 मार्च 2026,

बुधवार

Patrika Special News

Arms stocks: दुनिया में जंग का माहौल, हथियार खरीदने की होड़ में भारत निकला आगे, बेचने में कौन है टॉप पर?

Arms Stocks: रूस और यूक्रेन के बीच पिछले चार वर्षों से ज्यादा समय से चल रहे युद्ध ने यूक्रेन को दुनिया का सबसे हथियार आयातक देश बना दिया। वहीं पाकिस्तान और चीन से तनाव का माहौल बने रहने के चलते भारत भी हथियार खरीदने की होड़ में दूसरे नंबर पर पहुंच गया। इस बारे में विस्तृत रिपोर्ट पढ़िए।

भारत

image

Swatantra Mishra

Mar 11, 2026

war Arms equipment

भारत हथियार आयात करने के मामले में दुनिया में दूसरे नंबर पर पहुंच गया।

Arms stocks Import and Export : दुनिया में इस समय चारों ओर जंग छिड़ी पड़ी है या फिर सभी देश इसकी तैयारी में दिखाई दे रहे हैं। कम से कम SIPRI के हालिया आंकड़ों से तो यही प्रतीत हो रहा है। पिछले कुछ वर्षों में यूक्रेन, भारत, कतर, सऊदी अरब और पाकिस्तान जैसे देश दुनिया के सबसे बड़े हथियार खरीदारों में शामिल हो चुके हैं। जाहिर है कि हथियारों की खरीदारी के चलते रूस, फ्रांस, चीन और जर्मनी जैसे देशों से निर्यात भी बढ़ा है।

image

Patrika Special News
