Arms stocks: दुनिया में जंग का माहौल, हथियार खरीदने की होड़ में भारत निकला आगे, बेचने में कौन है टॉप पर?

भारत हथियार आयात करने के मामले में दुनिया में दूसरे नंबर पर पहुंच गया।
Arms stocks Import and Export : दुनिया में इस समय चारों ओर जंग छिड़ी पड़ी है या फिर सभी देश इसकी तैयारी में दिखाई दे रहे हैं। कम से कम SIPRI के हालिया आंकड़ों से तो यही प्रतीत हो रहा है। पिछले कुछ वर्षों में यूक्रेन, भारत, कतर, सऊदी अरब और पाकिस्तान जैसे देश दुनिया के सबसे बड़े हथियार खरीदारों में शामिल हो चुके हैं। जाहिर है कि हथियारों की खरीदारी के चलते रूस, फ्रांस, चीन और जर्मनी जैसे देशों से निर्यात भी बढ़ा है।
पूरी खबर पढ़ने के लिए लॉगिन करें।
बड़ी खबरेंView All
Patrika Special News
ट्रेंडिंग