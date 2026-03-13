Iran-Israel War: ईरान में युद्ध से बढ़ा पानी का संकट, 19 बड़े बांध सूखे, जानिए इजराइल ने कैसे पाई राहत?

Iran-Israel War Water Crisis: अमेरिका और इजराइल के साथ युद्ध में डटे रहने में ईरान की कई कमजोरियां सामने आ रही हैं। उन सब में से सबसे बड़ी कमजोरियों में से एक उसका 'जल तंत्र' हो सकता है। पहले से ही कई वर्षों के सूखे से जूझ रहे देश के लिए अगर जल अवसंरचना को नुकसान पहुंचता है, तो यह विनाशकारी साबित हो सकता है। ईरान के 19 बांधों में पानी लगभग खत्म हो चुका है। आइए जानते हैं कि ईरान में जल संकट इतना गंभीर कैसे हो गया है? वहीं इजरायल में पानी की कोई कमी नहीं होने वाली है। आइए जानते हैं।