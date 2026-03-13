Nepal: RSP सरकार को नहीं मिलेगा हनीमून पीरियड, 11 अरब डॉलर और 20 लाख नेपालियों को बचाना होगी बड़ी जिम्मेदारी

नेपाल के नेता बालेन शाह
Nepal New Government: नेपाल में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (RSP) की भारी जीत के बाद बालेन शाह का प्रधानमंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है। हालांकि, यह भी बताया जा रहा है कि उनकी पार्टी के अंदर ही दो गुटों में लोग बंट गए हैं। इस चुनौती को पार्टी के लो मिलकर सुलझा भी लें तो बालेन शाह और उसकी पार्टी को लैंडस्लाइड विक्ट्री के बावजूद हनीमून पीरियड का कुछ वक्त भी शायद ही मिल पाए। इसकी वजह पश्चिम एशिया में युद्ध से उत्पन्न ऊर्जा और आर्थिक संकट का गहराता जाना।
