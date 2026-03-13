13 मार्च 2026,

शुक्रवार

Patrika Special News

Nepal: RSP सरकार को नहीं मिलेगा हनीमून पीरियड, 11 अरब डॉलर और 20 लाख नेपालियों को बचाना होगी बड़ी जिम्मेदारी

Nepal RSP : नेपाल में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी को आम चुनाव में भारी जीत मिली है। हालांकि चुनाव परिणाम आने से पहले देश के सामने वैश्विक परिस्थितियों के चलते पहाड़ जैसी चुनौतियां खड़ी हो चुकी हैं। इससे निपटना RSP और उसके नेता बालेन शाह के लिए बड़ी चुनौतियां है। पढ़िए विस्तृत रिपोर्ट।

भारत

image

Swatantra Mishra

Mar 13, 2026

Nepal Balendra Shah

नेपाल के नेता बालेन शाह

Nepal New Government: नेपाल में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (RSP) की भारी जीत के बाद बालेन शाह का प्रधानमंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है। हालांकि, यह भी बताया जा रहा है कि उनकी पार्टी के अंदर ही दो गुटों में लोग बंट गए हैं। इस चुनौती को पार्टी के लो मिलकर सुलझा भी लें तो बालेन शाह और उसकी पार्टी को लैंडस्लाइड विक्ट्री के बावजूद हनीमून पीरियड का कुछ वक्त भी शायद ही मिल पाए। इसकी वजह पश्चिम एशिया में युद्ध से उत्पन्न ऊर्जा और आर्थिक संकट का गहराता जाना।

image

पूरी खबर पढ़ने के लिए लॉगिन करें।

