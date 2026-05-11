Engineered Blood Clots: बहता खून रोकना हो सकता है आसान, वैज्ञानिकों ने बनाएं ऐसे रक्त के थक्के

Engineered Blood Clots: अक्सर एक्सीडेंट के मामलों में सबसे ज्यादा जान इसलिए जाती है क्योंकि अस्पताल पहुंचने से पहले ही शरीर का बहुत सारा खून बह जाता है। पट्टी बांधने या दबाने के बाद भी कई बार खून रुकता नहीं है। नेचर जर्नल में प्रकाशित (Engineering tough blood clots for rapid haemostasis and enhanced regeneration) शोध में वैज्ञानिकों ने इसका एक इलाज ढूंढ लिया है। उन्होंने ऐसे नकली ब्लड क्लॉट्स (खून के थक्के) बनाए हैं जो चोट वाली जगह पर जाते ही खून को तुरंत जमा देते हैं। यानी अब खून बहने की वजह से किसी की जान जाना गुजरे जमाने की बात हो जाएगी।