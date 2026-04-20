क्या Covid Vaccine के बाद है Blood Clot का खतरा? जिम में मौत के बाद उठे सवाल

कुछ मामलों में एक दुर्लभ कंडीशन देखी गई थी, जिसे VITT (Vaccine-Induced Thrombosis) कहा जाता है। इसमें शरीर का इम्यून सिस्टम गलती से एक ब्लड प्रोटीन (PF4) को खतरा समझ लेता है। इससे खून के थक्के बनने लगते हैं। New England Journal of Medicine में पब्लिश रिसर्च के अनुसार, यह रिएक्शन बहुत ही कम लोगों में होता है और इसे अब बेहतर तरीके से समझ लिया गया है।