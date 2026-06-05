MRKH सिंड्रोम: 28 साल की लड़की ने बताया- मुझे कभी नहीं आए पीरियड्स, जानिए किसे और क्यों होती है यह समस्या

क्लीवलैंड क्लिनिक (Cleveland Clinic) के अनुसार, MRKH (Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser Syndrome) एक दुर्लभ जन्मजात स्थिति है, जिसमें लड़की का गर्भाशय (Uterus) और योनि का ऊपरी हिस्सा पूरी तरह विकसित नहीं हो पाता या मौजूद ही नहीं होता। हालांकि, इस स्थिति में अंडाशय (Ovaries) सामान्य रूप से काम करते हैं। इसका मतलब है कि शरीर में महिला हार्मोन बनते हैं और किशोरावस्था के दौरान स्तनों का विकास, शरीर पर बाल आना और अन्य शारीरिक बदलाव सामान्य लड़कियों की तरह ही होते हैं। लेकिन गर्भाशय न होने की वजह से मासिक धर्म शुरू नहीं हो पाता।