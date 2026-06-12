Baby Gender Science: लड़का होगा या लड़की? जानिए बच्चे का लिंग तय होने के पीछे का पूरा विज्ञान

जब गर्भधारण होता है, तब मां का अंडाणु और पिता का शुक्राणु मिलते हैं। मां का अंडाणु हमेशा X क्रोमोसोम ही लेकर आता है।पिता के शुक्राणु दो प्रकार के होते हैं कुछ X क्रोमोसोम वाले और कुछ Y क्रोमोसोम वाले। अब यहीं पर पूरी कहानी तय होती है।अगर X वाला शुक्राणु अंडाणु से मिलता है, तो बनने वाला संयोजन XX होगा और बच्चा लड़की होगा। अगर Y वाला शुक्राणु अंडाणु से मिलता है, तो संयोजन XY बनेगा और बच्चा लड़का होगा। यानी वैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो बच्चे का जैविक लिंग पिता के शुक्राणु से तय होता है, क्योंकि वही X या Y में से कोई एक क्रोमोसोम देता है।