Jaspal Rana Heart Attack: स्टेंट लगने के बाद भी क्यों बना रहता है मौत का खतरा? NLM के हवाले से जानिए

हार्ट अटैक तब होता है जब दिल की किसी धमनी में अचानक रुकावट आ जाती है और दिल की मांसपेशियों तक खून पहुंचना बंद हो जाता है। एंजियोप्लास्टी और स्टेंटिंग का मकसद उस बंद रास्ते को फिर से खोलना होता है। अगर मरीज देर से अस्पताल पहुंचता है, तो तब तक दिल की मांसपेशियों को काफी नुकसान हो चुका होता है। नस खुल जाने के बावजूद दिल पहले जैसी ताकत से काम नहीं कर पाता। यही वजह है कि कई मरीजों में हार्ट फेलियर या दिल की पंपिंग क्षमता कम होने की समस्या विकसित हो जाती है।