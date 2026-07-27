27 जुलाई 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

स्वास्थ्य

हर समय घबराहट, ज्यादा पसीना और वजन कम होना? Cleveland Clinic से जानें क्या है थायरोटॉक्सिकोसिस

Thyrotoxicosis Cause: बिना वजह वजन घटना, तेज धड़कन, हर समय घबराहट और बहुत ज्यादा पसीना आना? Cleveland Clinic के अनुसार, यह थायरोटॉक्सिकोसिस का संकेत हो सकता है। जानिए क्या है शरीर में थायराइड हार्मोन बढ़ने की यह स्थिति, इसके मुख्य कारण और बचाव के सही तरीके।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Nidhi Yadav

Jul 27, 2026

Thyrotoxicosis symptoms,Cleveland Clinic thyrotoxicosis,High thyroid hormone signs.

बिना वजह वजन घटना, तेज धड़कन, हर समय घबराहट और बहुत ज्यादा पसीना आना थायरोटॉक्सिकोसिस का संकेत हो सकता है।- प्रतीकात्मक तस्वीर (Source- Freepik)

Thyrotoxicosis Symptoms: क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि बिना बात के आपका दिल बहुत तेजी से धड़कने लगता है? थोड़ी सी गर्मी में भी पसीने से तर-बतर हो जाते हैं और पेट भरकर खाने के बाद भी वजन लगातार घटता जा रहा है? अगर ऐसा हो रहा है, तो इसे सिर्फ थकान या गर्मी का असर मानकर टालने की गलती न करें। क्लीवलैंड क्लिनिक (Cleveland Clinic) के मुताबिक, ये सारे लक्षण थायरोटॉक्सिकोसिस (Thyrotoxicosis) नाम की स्थिति का इशारा हो सकते हैं। जब शरीर में थायराइड हार्मोन की मात्रा जरूरत से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तब यह दिक्कत होती है। आइए समझते हैं कि थायरोटॉक्सिकोसिस क्या होता है, इसके कारण क्या होते हैं और इससे बचने के उपाय क्या हैं?

क्या होता है थायरोटॉक्सिकोसिस?

एनसीबीआइ के अनुसार, हमारे गले के निचले हिस्से में तितली के आकार की एक ग्रंथि (Gland) होती है, जिसे थायराइड कहते हैं। इसका काम शरीर का मेटाबॉलिज्म (ऊर्जा इस्तेमाल करने की क्षमता) कंट्रोल करना होता है। थायरोटॉक्सिकोसिस तब होता है जब आपके खून में थायराइड हार्मोन का लेवल बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। जब शरीर में यह हार्मोन हद से ज्यादा बनने या बहने लगता है, तो शरीर का पूरा सिस्टम स्पीड में काम करने लगता है। इसी वजह से दिल की धड़कन तेज हो जाती है और शरीर में बेहिसाब गर्मी महसूस होती है।

थायरोटॉक्सिकोसिस के मुख्य लक्षण

  • अचानक वजन कम होना।
  • दिल की धड़कन तेज होना।
  • हर समय घबराहट और बेचैनी।
  • बहुत ज्यादा पसीना आना।
  • हाथों में कंपन।
  • थकान और कमजोरी।
  • बार-बार पेट साफ होना।

यह बीमारी क्यों होती है?

  • ग्रेव्स डिजीज (Graves' Disease)।
  • ओवरएक्टिव थायराइड (Hyperthyroidism)।
  • थायराइड में गांठें (Thyroid Nodules)।
  • थायराइड में सूजन (Thyroiditis)।

हाइपरथायरायडिज्म और थायरोटॉक्सिकोसिस में क्या फर्क है?

अक्सर लोग इन दोनों नामों में उलझ जाते हैं। हाइपरथायरायडिज्म का मतलब है कि थायराइड ग्रंथि बहुत ज्यादा एक्टिव होकर हार्मोन बना रही है। जबकि थायरोटॉक्सिकोसिस उस स्थिति को कहते हैं जब खून में हार्मोन का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ जाए (चाहे वह ग्रंथि की गड़बड़ी से हुआ हो, सूजन से या बाहर से ली गई दवा की वजह से)। यानी हर हाइपरथायरायडिज्म की वजह से थायरोटॉक्सिकोसिस हो सकता है।

डिस्क्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प है। लेकिन पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।

अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हेमेटोलॉजी ने बताया Iron Deficiency Anemia के इन शुरुआती लक्षणों को न करें नजरअंदाज

ये भी पढ़ें
Iron Deficiency Anemia Symptoms,Early Signs of Iron Deficiency,Iron Deficiency Causes,

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

health

health news

Updated on:

27 Jul 2026 01:45 pm

Published on:

27 Jul 2026 01:44 pm

Hindi News / Health / हर समय घबराहट, ज्यादा पसीना और वजन कम होना? Cleveland Clinic से जानें क्या है थायरोटॉक्सिकोसिस

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

Gastroschisis Disease In Babies: मुरादाबाद के डॉक्टरों ने बचाया 1.8 किलो का मासूम, क्लीवलैंड क्लिनिक से जानिए क्या है यह दुर्लभ बीमारी गैस्ट्रोस्किसिस

Gastroschisis cause and treatment,Moradabad gastroschisis baby news,Cleveland Clinic gastroschisis,
स्वास्थ्य

Metformin खाने के बाद हो सकती हैं पेट से जुड़ी ये परेशानियां, NHS ने बताए इसके साइड इफेक्ट्स

Metformin side effects,Metformin stomach issues,NHS metformin guidance,
स्वास्थ्य

Leg Swelling After Flying: हवाई यात्रा के बाद पैरों में सूजन क्यों होती है? मेयो क्लिनिक से जानिए किन लोगों को रहना चाहिए ज्यादा सतर्क

Leg swelling after flying,Mayo Clinic foot swelling,Edema during air travel,
स्वास्थ्य

Cancer: मेनोपॉज के बाद ब्लीडिंग को न करें नजरअंदाज, हो सकता है एंडोमेट्रियल कैंसर का संकेत 

Endometrial Cancer Symptoms In Hindi, Early Signs Of Endometrial Cancer
स्वास्थ्य

Athlete’s Foot के इन शुरुआती लक्षणों को न करें नजरअंदाज, मेयो क्लिनिक ने बताया मानसून में बढ़ सकता है फंगल इंफेक्शन का खतरा

Athlete's foot symptomsFungal foot infection,Tinea pedis treatment
स्वास्थ्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.