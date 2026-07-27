हर समय घबराहट, ज्यादा पसीना और वजन कम होना? Cleveland Clinic से जानें क्या है थायरोटॉक्सिकोसिस

Thyrotoxicosis Symptoms: क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि बिना बात के आपका दिल बहुत तेजी से धड़कने लगता है? थोड़ी सी गर्मी में भी पसीने से तर-बतर हो जाते हैं और पेट भरकर खाने के बाद भी वजन लगातार घटता जा रहा है? अगर ऐसा हो रहा है, तो इसे सिर्फ थकान या गर्मी का असर मानकर टालने की गलती न करें। क्लीवलैंड क्लिनिक (Cleveland Clinic) के मुताबिक, ये सारे लक्षण थायरोटॉक्सिकोसिस (Thyrotoxicosis) नाम की स्थिति का इशारा हो सकते हैं। जब शरीर में थायराइड हार्मोन की मात्रा जरूरत से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तब यह दिक्कत होती है। आइए समझते हैं कि थायरोटॉक्सिकोसिस क्या होता है, इसके कारण क्या होते हैं और इससे बचने के उपाय क्या हैं?