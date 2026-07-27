Athlete’s Foot के इन शुरुआती लक्षणों को न करें नजरअंदाज, मेयो क्लिनिक ने बताया मानसून में बढ़ सकता है फंगल इंफेक्शन का खतरा

Athlete's Foot Symptoms: बारिश के मौसम में जो लोग दिनभर बंद जूते पहनते हैं या जिनके पैरों में पसीना ज्यादा आता है, उन्हें पैरों में फंगल इंफेक्शन होने का खतरा बहुत ज्यादा रहता है। इसी इंफेक्शन को एथलीट्स फुट (Athlete's Foot) कहा जाता है। मेयो क्लिनिक (Mayo Clinic) के अनुसार, एथलीट्स फुट एक बेहद आम फंगल इंफेक्शन है। अगर समय रहते इसके शुरुआती लक्षणों को पहचानकर इलाज न किया जाए, तो यह पैरों से शरीर के दूसरे हिस्सों में भी फैल सकता है। आइए जानते हैं कि इसके शुरुआती लक्षण क्या हैं, यह क्यों होता है और इससे कैसे बचा जा सकता है।