अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हेमेटोलॉजी ने बताया Iron Deficiency Anemia के इन शुरुआती लक्षणों को न करें नजरअंदाज

Iron Deficiency Anemia Symptoms: क्या आप भी दिनभर बिना किसी खास मेहनत के थका-थका महसूस करते हैं? थोड़ा सा पैदल चलने या सीढ़ियां चढ़ने पर ही सांस फूलने लगती है? अगर ऐसा है, तो इसे सिर्फ काम का तनाव या नॉर्मल सुस्ती समझकर नजरअंदाज करने की गलती मत कीजिए। यह आपके शरीर में आयरन की कमी यानी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया (Iron Deficiency Anemia) का संकेत हो सकता है। अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हेमेटोलॉजी (American Society of Hematology) के अनुसार, आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया दुनिया भर में सबसे आम समस्याओं में से एक है। आइए समझते हैं कि आयरन की कमी क्या होती है, इसके शुरुआती लक्षण क्या हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है।